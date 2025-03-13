Campi Flegrei'de korkutan deprem: Sarsıntı yüzünden binalarda hasar meydana geldi

Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsünün (INGV) paylaştığı bilgiye göre, gece yerel saatle 01.25 (TSİ 03.25) sularında merkez üssü Bagnoli ve Pozzuoli olan 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.





Basında yer alan haberlerde, Napoli gibi çevre illerden de hissedilen depremin, son yıllarda Campi Flegrei'de kaydedilen en kuvvetli sarsıntı olduğu belirtildi.





Evlerde ve araçlarda hasar meydana geldi

Artçı sarsıntıların sürdüğü bölgede yerel halk arasında endişeye yol açan deprem nedeniyle pek çok kişinin geceyi sokaklarda ve toplanma alanlarında geçirdiği kaydedildi.

Depremin merkez üssü Bagnoli'de sarsıntı sebebiyle bazı otomobillerin üzerine düşen molozların hasara yol açtığı, bazı evlerin kapılarının sıkışması nedeniyle içeride mahsur kalanların pencerelerden çıktıkları bildirildi.





Deprem nedeniyle Pozzuoli ve Bagnoli başta olmak üzere Napoli'nin bazı ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu.

Yerel yetkililerin, binalardaki hasar tespit çalışmalarının sürdüğü, bazı kilise ve yapılarda ufak çaplı hasarların oluştuğu ifade edildi.





Campi Flegrei'deki depremlerin ardından Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada da Başbakan Giorgia Meloni'nin bölgedeki şiddetli depremin ardından gelişmeleri yakından izlediği, Başbakanlık Müsteşarı Alfredo Mantovano, Sivil Savunma Bakanı Nello Musumeci ve Sivil Savunma Başkanı Fabio Ciciliano ile yakın temas halinde olduğu bildirildi.





Meloni hükümeti, deprem riski yüksek bölgelerden Campi Flegrei için 2023 yılında toplu tahliyeye yönelik acil durum planlarını güncellemişti.







