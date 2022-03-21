Dengeler değişiyor: Yeni bir dünya kuruluyor

Rusya’nın geçtiğimiz şubat ayında başlayan Ukrayna işgali, uluslararası düzeyde köklü değişimlere yol açacak gibi görünüyor. ABD ve Batılı ülkeler Rusya’yı yaptırımlar yoluyla durdurmaya çalışırken, Soğuk Savaş sonrası oluşan dengeler şimdiden sarsılmaya başladı. Geçtiğimiz on yıllar boyunca “Batı kampı”nda yer alan bazı ülkeler Ukrayna krizinde sürpriz tavırlar geliştirmeyi seçti. Rusya’nın umduğu kadar kolay ilerleyememesi ise, diğer bazı ülkelerin beklemede kalmasına yol açıyor.

Ukrayna krizinin ortaya çıkardığı en önemli nokta, ABD ve Avrupa’nın Rusya’yı durdurmakta aciz kalışları oldu. Rusya ile fiili bir savaşa girmeme adına NATO’nun da devre dışı kalmasıyla, Ukrayna işgalinin önünde hiçbir engel kalmadı.

Çin yönetimi ABD ile diyalog kanallarını açık tutuyor.

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ÇİN TEMKİNLİ

Geleneksel olarak Rusya’nın müttefiki konumunda bulunan Çin, Ukrayna krizinde daha temkinli bir tavrı seçti. ABD ile iletişim kanallarını açık tutan Pekin, dünyanın dört bir yanına yayılan ekonomik kazanımlarının korunmasını önceliyor. Çin’in pozisyonu, Soğuk Savaş sonrası dönemdeki en belirgin dönüm noktalarından biri olarak değerlendiriliyor. Çin ayrıca, ABD’den çeşitli nedenlerle uzaklaşan ülkelerin de yeni partneri sıfatıyla öne çıkıyor.

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RUSYA’YA AÇIK MEYİL

“Amerikan kampı”nda telakki edilen Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve hatta İsrail gibi ülkeler, Ukrayna krizinde Rusya’ya meyilleriyle dikkatleri çekiyor. ABD, müttefiklerine söz geçiremezken, oluşan yeni dengelerin Rusya’nın Ortadoğu’daki artan etkinliğinin en bariz göstergesi olduğu kaydediliyor. Tıpkı ABD gibi, Fransa da etkisi altındaki ülkeleri Ukrayna krizinde yanına çekmekte zorlanıyor. Bu durum da Avrupa’nın güçsüzlüğüne gösterilen bir reaksiyon şeklinde okunuyor.

BALKANLARDA DURUM

Balkan ülkeleri Rusya-Ukrayna krizinde birbirinden farklı tavırlar sergiliyor. Rusya’nın Sırbistan üzerindeki etkisine mukabil NATO üzerinden Batı da Balkanlar da etkili. İşgalin bundan sonraki seyrine göre Balkanlardaki etnik ve dini çatışmaların da hız kazanabileceği yönünde tahminler yapılıyor.

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Hindistan ne yapacak?

Rusya-Ukrayna geriliminde henüz açık tavır almaktan çekinen bir ülke de Hindistan. Rusya ve Çin’le yakın ilişkiler geliştiren, ancak Batı’dan da kopmayan Hindistan, hem konumu hem de elinde tuttuğu insan ve finans kaynağıyla iştahları kabartıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le Hindistan Başbakanı Narendra Modi arasında sıcak bir diyalogun bulunduğu bilinirken, Yeni Delhi yönetimi bölgesel ve uluslararası krizlerde birçok seçeneği aynı anda elinde tutmaktan yana görünüyor. Hindistan aynı zamanda İsrail’i de “stratejik müttefik” olarak değerlendiriyor. Benyamin Netanyahu’nun başbakanlığı döneminde temelleri atılan ilişkiler, İsrail’in yeni Başbakanı Naftali Bennett tarafından da aynı hızda devam ettiriliyor.

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