Devasa rezervler barındırıyor: Putin'den kritik öneme sahip bölge için talimat

Dünya üzerindeki keşfedilmemiş petrol rezervlerinin yüzde 13'üne ve doğal gaz rezervlerinin yüzde 30'una sahip olduğu değerlendirilen Arktik bölgesi için Rusya harekete geçti. Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus hükümetine, Arktik bölgesinde enerji, turizm ve altyapı yatırımlarının yapılması talimatını verdi. Kuzey Deniz Yolu üzerinden nakliye projelerine ilişkin yabancı şirketlerle çalışmalar da yapılacak.
Kremlin, Putin'in Arktik bölgesine yönelik yatırımlarla ilgili hükümete verdiği talimatları yayımladı.
Putin'den hem yatırım hem turizm talimatı
Putin, Arktik'te turizm bölgelerine yönelik çalışma yapılması talimatı da verdi. Kuzey Deniz Yolu üzerinden nakliye projelerine ilişkin yabancı şirketlerle çalışmalar da yapılacak.
Arktik bölgesi kıyılarının yaklaşık yarısını kontrol eden Rusya, aynı zamanda bölgedeki petrol ve doğal gaz rezervlerinin önemli oranda sahibi konumunda.
Bölgedeki gemi faaliyetleri arttı
Son yıllarda Kuzey Buz Denizi'ni kaplayan buz tabakasının hissedilir şekilde incelmesiyle bölgedeki gemi faaliyetleri artarken, Rus hükümeti 2030 itibarıyla Kuzey Deniz Yolu üzerinden taşınan kargo hacmini 100 milyon tonun üzerine çıkarmayı hedefliyor.