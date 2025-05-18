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Devasa rezervler barındırıyor: Putin'den kritik öneme sahip bölge için talimat

Devasa rezervler barındırıyor: Putin'den kritik öneme sahip bölge için talimat

00:2318/05/2025, Pazar
G: 18/05/2025, Pazar
AA
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Arktik'te ayrıca uranyum, altın, elmas, bakır, nikel ve özellikle teknolojide kritik olan nadir toprak elementleri bulunduğu düşünülüyor.
Arktik'te ayrıca uranyum, altın, elmas, bakır, nikel ve özellikle teknolojide kritik olan nadir toprak elementleri bulunduğu düşünülüyor.

Dünya üzerindeki keşfedilmemiş petrol rezervlerinin yüzde 13'üne ve doğal gaz rezervlerinin yüzde 30'una sahip olduğu değerlendirilen Arktik bölgesi için Rusya harekete geçti. Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus hükümetine, Arktik bölgesinde enerji, turizm ve altyapı yatırımlarının yapılması talimatını verdi. Kuzey Deniz Yolu üzerinden nakliye projelerine ilişkin yabancı şirketlerle çalışmalar da yapılacak.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
, Rus hükümetine, Arktik bölgesinde enerji, turizm ve altyapı yatırımlarının yapılması talimatını verdi.

Kremlin, Putin'in Arktik bölgesine yönelik yatırımlarla ilgili hükümete verdiği talimatları yayımladı.

Buna göre, "Volhov-Murmansk" doğal gaz boru hattının 2030'a kadar tamamlanması planlandı. Projede hükümetin yanı sıra Rus enerji şirketi
Gazprom
görevlendirildi.

Putin'den hem yatırım hem turizm talimatı

Hükümete, 2026'ya kadar iki nükleer buzkıran gemisinin inşasına başlanması talimatı verilirken, Arktik bölgesinin geliştirilmesi için
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu
ile birlikte bir yatırım fonu kurulması planlanıyor.

Putin, Arktik'te turizm bölgelerine yönelik çalışma yapılması talimatı da verdi. Kuzey Deniz Yolu üzerinden nakliye projelerine ilişkin yabancı şirketlerle çalışmalar da yapılacak.

Arktik bölgesi kıyılarının yaklaşık yarısını kontrol eden Rusya, aynı zamanda bölgedeki petrol ve doğal gaz rezervlerinin önemli oranda sahibi konumunda.

Bölgedeki gemi faaliyetleri arttı

Son yıllarda Kuzey Buz Denizi'ni kaplayan buz tabakasının hissedilir şekilde incelmesiyle bölgedeki gemi faaliyetleri artarken, Rus hükümeti 2030 itibarıyla Kuzey Deniz Yolu üzerinden taşınan kargo hacmini 100 milyon tonun üzerine çıkarmayı hedefliyor.



#Arktik
#Kuzey Deniz Yolu
#Rusya
#Gazprom
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