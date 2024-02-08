Diyanet İşleri Başkanlığı Gazze'de her gün sıcak yemek ikramında bulunuyor

Diyanet
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
"Elimizle, dilimizle, kalbimizle Filistin’in yanındayız."
ifadelerini kullanarak, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak katil İsrail’in saldırıları altında hayat mücadelesi veren Gazze halkına acil insani yardımlarımızı ulaştırmaya devam ediyoruz. Gazze'nin kuzeyi ve güneyindeki bölgelerde okullara, kamplara sığınan ailelere her gün sıcak yemek ikramında bulunuyor, insani yardım dağıtımı gerçekleştiriyoruz."
#Ali Erbaş
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2 saat önce