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TDV 2 milyon dolarlık yardımı Gazze'ye ulaştırdı: 2023'te 149 ülkede 63 milyon kişiye yardım eli uzatıldı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Müdürü İzani Turan, Türkiye Diyanet Vakfı’nın 2023 yılı faaliyetlerinin değerlendirilmesine yönelik basın toplantısı gerçekleştirildi. Turan, bugüne kadar 2 milyon dolarlık yardımı Gazze'ye ulaştırdıklarını bildirdi. Ayrıca Turan, 2023'te 149 ülkede 63 milyon 421 bin 35 kişiye ulaştıklarını da ifade etti.

Ankara
14:50 - 28/12/2023 четверг
Yeni Şafak
TDV Genel Müdürü İzani Turan, basın toplantısı düzenledi.
TDV Genel Müdürü İzani Turan, basın toplantısı düzenledi.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Müdürü İzani Turan, Türkiye Diyanet Vakfı’nın genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Afet bölgesinde 8 milyon insana ulaşıldı

6 Şubat'taki depremleri "kıyamet provası" olarak niteleyen Turan, “Başta Diyanet İşleri Başkanımız olmak üzere vakfımızın üst düzey başkanları hemen olaya müzahir oldular. Orada mutfak ikram aracımızı, mobil araçlarımızı, arama kurtarmamızı ve gönüllülerimizi bölgeye seferber ettik. Bu çalışmalarda milletimiz bize bin 684 tır, 439 kamyonet yardım maddesi emanet ettiler, biz de mahalline ulaştırdık. 3 bin 678 konteyner kurulumunu gerçekleştirdik. Bugüne kadar afet bölgesinde 8 milyon insana ulaştık. Ramazan ile beraber bu rakamı 10 milyonun üzerine çıkarttık." dedi.

Geçen yıl yardımların büyük bir kısmını deprem bölgesine yönlendirdiklerinin altını çizen Turan, “Milletimiz bize 745 bin 535 hisse kurbanı emanet etti. Bu, 34 milyon 667 bin insanın evinde aş oldu, sofrasında yemek oldu. Yılın 12 ayında milletimizin adak, akika, şükür kurbanı gibi değişik adlarda bize emanet ettikleri var. Bir milyon insana da bu emanetleri ulaştırmış olduk” diye konuştu.

"Canavarlaşmış zalim bir toplumla karşı karşıyayız"

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de yaptığı katliamların herkesin yüreğini sızlattığını vurgulayan Turan, şöyle devam etti:

“Bugüne kadar 2 milyon dolarlık bir yardımı Gazze'ye ulaştırdık. Bu ya Gazze'de bizzat alım kanalıyla oldu ya Mısır'dan alımlar yaptık, intikallerini sağladık ya da AFAD ile beraber gemilerle bu intikalleri sağladık. Maalesef İsrail'in kapıda müsaade ettiği kadar girebiliyoruz. Bu da bizim ayrı bir üzüntümüzdür. İnsani yardımı dahi ulaştırmada canavarlaşmış zalim bir toplumla karşı karşıyayız."

10 bin öğrenci mezun oldu

Dünyanın farklı bölgelerinde binlerce Kur'an-ı Kerim ve kitap dağıttıklarını belirten Turan, dünyanın farklı ülkelerinden burs verdikleri 10 bin öğrenciyi mezun ettiklerini söyledi.

Vakfın, ülke genelinde 53 öğrenci yurdu olduğunu, bu yıl 48 bin 506 öğrenciye burs verdiklerini hatırlatan Turan, 2023'te 149 ülkede 63 milyon 421 bin 35 kişiye ulaştıklarını da ifade etti.
#TDV
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#Gazze
2 часа(ов) назад
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