TDV 2 milyon dolarlık yardımı Gazze'ye ulaştırdı: 2023'te 149 ülkede 63 milyon kişiye yardım eli uzatıldı

“Bugüne kadar 2 milyon dolarlık bir yardımı Gazze'ye ulaştırdık. Bu ya Gazze'de bizzat alım kanalıyla oldu ya Mısır'dan alımlar yaptık, intikallerini sağladık ya da AFAD ile beraber gemilerle bu intikalleri sağladık. Maalesef İsrail'in kapıda müsaade ettiği kadar girebiliyoruz. Bu da bizim ayrı bir üzüntümüzdür. İnsani yardımı dahi ulaştırmada canavarlaşmış zalim bir toplumla karşı karşıyayız."