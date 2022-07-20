Dünya Dünyayı tedirgin eden yeni salgın Ganada karantinaya alınan 39 kişi taburcu edildi
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Dünyayı tedirgin eden yeni salgın: Gana'da karantinaya alınan 39 kişi taburcu edildi

Dünya'yı tedirgin eden yeni salgın ortaya çıktı. Dünya Sağlık Örgütü, Batı Afrika ülkesi Gana'da "Marburg humması" salgını ilan etti. Ebolaya benzeyen salgın, ölüm oranının yüzde 90'a kadar çıkabilmesi ve tedavisinin henüz olmaması nedeniyle büyük risk oluşturuyor. Son olarak yapılan açıklamada ülkede karantinaya alınan 100'e yakın kişiden 39'unun taburcu olduğu belirtildi.

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Haber Merkezi AA
Dünyayı tedirgin eden yeni salgın: Ganada karantinaya alınan 39 kişi taburcu edildi Marburg Humması Nedir?
Gana'da "Marburg humması" salgınında karantinaya alınan 39 kişi taburcu edildi.

Gana Sağlık Hizmetlerinden (GHS) yapılan açıklamada, ülkenin güneyindeki Ashanti bölgesinde 2 kişide Marburg hummasının tespit edilmesinin ardından karantinaya alınan kişilerden 39'unun taburcu olduğu belirtildi.

Karantinadaki diğer kişilerin durumlarının yakından izlendiği kaydedilen açıklamada, 21 günden sonra bir sorun görülmediği müddetçe onların da taburcu edileceği aktarıldı.

Açıklamada, 42 günden sonra ülke genelinde yeni vaka görülmediğinde ilan edilen salgının sona ereceği bildirildi.

Gana'nın Ashanti bölgesinde temmuzun ayının başında hayatını kaybeden 2 kişide Marburg humması tespit edilmişti. Ancak salgının doğrulanması için Senegal'deki bir laboratuvara örnek gönderilmiş, sonuçlar pozitif çıkmıştı.

Hükümet, virüsün yayılma riskini azaltmak için 100'e yakın kişiyi karantinaya almıştı.

Ölüm oranı yüzde 90'a kadar çıkabiliyor

Ebola'nın yakın akraba türü olduğu belirtilen Marburg virüsü, ilk kez 1967'de Almanya'nın Marburg kentindeki bir laboratuvarda tespit edilmişti.

Meyve yarasaları aracılığıyla bulaşan Marburg humması, insanlar arasında da enfekte kişilerin vücut sıvıları veya teması yoluyla yayılıyor. Enfekte kişilerde yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı, halsizlik, kusma gibi etkiler aniden ortaya çıkıyor ve birçok hastada 7 gün içinde şiddetli hemorajik belirtiler gelişiyor.

Aşısı ya da özel bir tedavisi olmayan Marburg hummasında ölüm oranı ise yüzde 23 ile yüzde 90 arasında değişebiliyor.

Virüsün ilk tespit edildiği 1967'den bu yana Güney ve Doğu Afrika ile Avrupa'da 12 Marburg humması vakası görüldü.

Angola'da 2005'te görülen Marburg humması salgınında, hastalığa yakalanan 252 kişinin yüzde 90'ı yaşamını yitirmişti.

Batı Afrika ülkesi Sierra Leone'de 2018'de bir yarasada virüse rastlansa da insanlar arasında herhangi bir vaka kayda geçmemişti.

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