Dünya Elleri büyüyen küçük çocuğun dramı bitmedi
ASYA

Elleri büyüyen küçük çocuğun dramı bitmedi

Hindistan'ın Jharkhand Eyaleti, Bokaro Steel City yakınlarındaki küçük bir köyde ikamet eden Mohammad Kaleem, 8 yaşındayken ellerindeki genetik bozukluk nedeniyle dünyanın ilgi odağı haline gelmişti. Şimdiler büyüyen Kaleem yine de köyde dışlandığını söylüyor.

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Haber Merkezi Diğer
Elleri büyüyen küçük çocuğun dramı bitmedi
Mohammad Kaleem

Hindistan'da yaşayan Mohammad Kaleem, genetik bir bozuklukla dünyaya geldi. 8 yaşındayken ellerinin ilginç görüntüsü basın tarafından fotoğraflanan Kaleem, o dönem dünya genelinde gündem olmuştu.

Şimdilerde 16 yaşında olan Mohammad Kaleem'in elleri yıllar sonra yeniden görüntülendi. Çocuğun ellerinin görüntüsünde herhangi bir değişiklik olmadığı, hatta vücuduna göre daha büyük kaldığı gözlendi.

EN BÜYÜK ŞİKAYETİ KÖYLÜLERİNDEN

Kaleem'in şu anda en büyük şikayeti ise köylülerinden yana. Ellerini gören kimsenin yanına yaklaşmadığını belirten Kaleem, yapılan ayrımcılık nedeniyle isyanını dile getiriyor.

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Hindistan'ın Gujarat eyaletinde Müslüman gençlerin 'Hindu töreninde taş attıkları' iddiasıyla polis tarafından direğe bağlanarak darbedildikleri işkence görüntüleri sosyal medyada büyük tepki topladı. Hindistan'daki Müslümanlar, radikal linç grupları ve politik ayrımcılığın yanı sıra sistematik polis şiddetine de maruz bırakılıyor. Müslümanların uğradığı saldırıların faillerinin cezalandırılmaması, Müslüman karşıtı propaganda yapan siyasilerin terfi alması, gizli ve açık alanlarda polisin uyguladığı şiddetin yaptırımının olmaması tepkilere yol açıyor. Hindistan'da İngilizce yayın yapan The Milli Gazette'nin Genel Yayın Yönetmeni Dr. Zafarul Islam Khan, 4 Ekim'de polisin, radikal Hindu kalabalığın sloganları eşliğinde, Hindu geçit törenine taş attığı iddia edilen Müslüman gençlere işkence yaptığı görüntüleri AA muhabirine değerlendirdi.
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