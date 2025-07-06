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Elon Musk Amerika Partisi’ni resmen duyurdu: Anket sonuçlarını açıkladı

Elon Musk Amerika Partisi’ni resmen duyurdu: Anket sonuçlarını açıkladı

10:046/07/2025, Pazar
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Elon Musk, anket sonrası kararını verdi.
Elon Musk, anket sonrası kararını verdi.

Tesla ve SpaceX şirketlerinin sahibi iş adamı Elon Musk, yeni bir siyasi hareketin temellerini attı. Sosyal medya üzerinden yaptığı anketin sonuçlarını paylaşarak "Amerika Partisi"ni kurduğunu duyuran Musk, "Yeni bir siyasi parti istiyorsunuz ve onu elde edeceksiniz" dedi.

Amerikan Tesla ve SpaceX şirketlerinin sahibi iş adamı Elon Musk, yaklaşık her 3 ABD'liden 2'sinin yeni bir siyasi parti kurma düşüncesine sıcak baktığını ortaya koyan anket sonuçlarını paylaştı.

Musk'ın, X hesabından yaptığı anketin sonuçlarına göre,
ABD'lilerin yüzde 65,4'ü yeni bir siyasi parti oluşumu için "evet" oyu kullanırken, yüzde 34,6'sı böyle bir oluşuma ihtiyaç duymadıklarını belirtti.

Söz konusu ankete 1 milyon 249 bine yakın kişi katılırken, ABD'de yaklaşık her 3 kişiden 2'si, üçüncü bir siyasi partiye ihtiyaç duyulduğu görüşünde buluştu.

"Yeni bir siyasi parti istiyorsunuz"

Anket sonuçlarını değerlendiren Musk,
"Yeni bir siyasi parti istiyorsunuz ve onu elde edeceksiniz!"
değerlendirmesinde bulundu.

'Amerika Partisi' projesi

Musk, paylaşımın devamında,
"Ülkemizi israf ve yolsuzlukla iflas ettirmeye gelince, demokraside değil, tek partili bir sistemde yaşıyoruz. Bugün, Amerika Partisi size özgürlüğünüzü geri vermek için kuruldu."
ifadelerine yer verdi.

Musk, "Amerika Partisi'ni kurmalı mıyız?" diyerek, X'te yeniden bir anket açmıştı.



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