Elon Musk Amerika Partisi’ni resmen duyurdu: Anket sonuçlarını açıkladı

Tesla ve SpaceX şirketlerinin sahibi iş adamı Elon Musk, yeni bir siyasi hareketin temellerini attı. Sosyal medya üzerinden yaptığı anketin sonuçlarını paylaşarak "Amerika Partisi"ni kurduğunu duyuran Musk, "Yeni bir siyasi parti istiyorsunuz ve onu elde edeceksiniz" dedi.
Amerikan Tesla ve SpaceX şirketlerinin sahibi iş adamı Elon Musk, yaklaşık her 3 ABD'liden 2'sinin yeni bir siyasi parti kurma düşüncesine sıcak baktığını ortaya koyan anket sonuçlarını paylaştı.
Söz konusu ankete 1 milyon 249 bine yakın kişi katılırken, ABD'de yaklaşık her 3 kişiden 2'si, üçüncü bir siyasi partiye ihtiyaç duyulduğu görüşünde buluştu.
"Yeni bir siyasi parti istiyorsunuz"
'Amerika Partisi' projesi
Musk, "Amerika Partisi'ni kurmalı mıyız?" diyerek, X'te yeniden bir anket açmıştı.