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İran’dan Elon Musk'a beklenmedik darbe: Tamamen yasaklandı

İran’dan Elon Musk'a beklenmedik darbe: Tamamen yasaklandı

12:4330/06/2025, Pazartesi
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Elon Musk
Elon Musk

İsrail’le 'casusluk ve iş birliği yapanlara' yönelik cezaları ağırlaştıran 9 maddelik yasa İran Meclisi'nde onaylanırken milyarder iş insanı Elon Musk'ın sahibi olduğu Starlink gibi izinsiz internet sistemlerinin kullanımını yasakladı.

Terör devleti İsrail'in saldırıları sonrası İran'dan yeni hamleler gelmeye devam ediyor.


İran Meclisi, İsrail’le casusluk ve iş birliği yapanlara yönelik cezaların ağırlaştırılmasına ilişkin 9 maddelik yasa tasarısını onayladı.


"Yeryüzünde bozgunculuk"


Yeni yasayla Starlink gibi izinsiz internet sistemlerinin kullanımı yasaklanırken İsrail, ABD ve diğer düşman devletler adına yürütülen istihbarat, casusluk ve operasyonel faaliyetler "yeryüzünde bozgunculuk" suçu kapsamında değerlendirilecek.


Yasaya göre, halk arasında korku ve panik oluşturabilecek, toplumsal ayrışmaya yol açabilecek ya da ulusal güvenliği zedeleyebilecek içerikleri üreten ve bu içerikleri düşman ya da yabancı medya kuruluşlarına gönderen kişiler, 2 ila 5 yıl hapis ve kamu görevlerinden ömür boyu men cezasıyla cezalandırılacak.




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