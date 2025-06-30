İran’dan Elon Musk'a beklenmedik darbe: Tamamen yasaklandı

Yeni yasayla Starlink gibi izinsiz internet sistemlerinin kullanımı yasaklanırken İsrail, ABD ve diğer düşman devletler adına yürütülen istihbarat, casusluk ve operasyonel faaliyetler "yeryüzünde bozgunculuk" suçu kapsamında değerlendirilecek.

Yasaya göre, halk arasında korku ve panik oluşturabilecek, toplumsal ayrışmaya yol açabilecek ya da ulusal güvenliği zedeleyebilecek içerikleri üreten ve bu içerikleri düşman ya da yabancı medya kuruluşlarına gönderen kişiler, 2 ila 5 yıl hapis ve kamu görevlerinden ömür boyu men cezasıyla cezalandırılacak.