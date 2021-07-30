​Esed Dera’da baskına uğradı

Suriye’de Esed rejimi yeni göçleri tetikliyor. Bu kez kaosun adresi ülkenin güneyindeki Dera. Rejim, 25 gün önce şehirde muhaliflerin yaşadığı El Beled Mahallesi’ni ablukaya alıp halktan silahlarını istemişti. 1 aydan fazla süredir abluka altında tutulan mahallede muhalifler hafif silahların tümünü teslim etme konusunda rejimle anlaştı. Ablukanın kalkmasını isteyen siviller 150’den fazla silahı teslim etmesine rağmen rejim anlaşmayı çiğneyip bölgeye askeri operasyon başlattı. Tank ve toplarla mahalleye saldıran rejim, evlere baskın düzenledi. Saldırılarda çok sayıda sivil yaralandı. Bunun üzerine muhalifler karşı saldıraya geçerek rejimi ve İran destekli milisleri püskürttü. Batı kırsalında 14, doğuda 8 güvenlik noktası muhaliflerin eline geçti. Rejime bağlı 70 asker esir alındı.

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