Dünya Esed Derada baskına uğradı
ORTADOĞU

Esed Dera’da baskına uğradı

Mültecileri ülkeye çağıran ama diğer yandan yeni göçleri tetikleyen Esed rejimi ülkenin güneyindeki Dera’da şokla karşılaştı. 25 gün önce El Beled Mahallesi’nde yaşayan muhaliflerden silahlarını teslim etmelerini isteyen rejim anlaşmaya rağmen saldırı başlattı. Tank ve top saldırılarına karşı misillemede bulunan muhalifler 22 güvenlik noktasını ele geçirdi. 70 asker ve İranlı milis esir alındı.

Hamza Hıdır Yeni Şafak
​Esed Dera’da baskına uğradı
Batı kırsalında 14, doğuda 8 güvenlik noktası muhaliflerin kontrolüne geçti. 70 rejim askeri de esir alındı.

Suriye’de Esed rejimi yeni göçleri tetikliyor. Bu kez kaosun adresi ülkenin güneyindeki Dera. Rejim, 25 gün önce şehirde muhaliflerin yaşadığı El Beled Mahallesi’ni ablukaya alıp halktan silahlarını istemişti. 1 aydan fazla süredir abluka altında tutulan mahallede muhalifler hafif silahların tümünü teslim etme konusunda rejimle anlaştı. Ablukanın kalkmasını isteyen siviller 150’den fazla silahı teslim etmesine rağmen rejim anlaşmayı çiğneyip bölgeye askeri operasyon başlattı. Tank ve toplarla mahalleye saldıran rejim, evlere baskın düzenledi. Saldırılarda çok sayıda sivil yaralandı. Bunun üzerine muhalifler karşı saldıraya geçerek rejimi ve İran destekli milisleri püskürttü. Batı kırsalında 14, doğuda 8 güvenlik noktası muhaliflerin eline geçti. Rejime bağlı 70 asker esir alındı.

6’SI ÇOCUK 15 SİVİL ŞEHİT

  • Rejimin il merkezi ve kırsal kesimdeki yerleşimlere gerçekleştirdiği bombardımanda ise ilk belirlemelere göre, Yadude’de bir anne ve 3 çocuğu dahil 6, Casem’de 2, İnhıl’da 1 çocuk, Dera il merkezi ve Tafas bölgesinde ise 6 sivil olmak üzere 15 sivil yaşamını yitirdi.Dera’nın güvenliğinden sorumlu ülkelerle bir araya gelemediklerini belirten Suriye Ulusal Muhalefet Güçleri Koalisyonu üyesi Muhammed Kaddah, “Koalisyon başkanı Ürdün, ABD ve İngiltere ile iletişim kurmaya çalışırken, pazartesi günü Türkiye ile Dera krizini görüşmek üzere bir araya geleceğiz. Ürdün, İngiltere, Rusya ve ABD 3 yıl önce Dera’da gerçekleşen yerleşimin garantörleri. Dera halkını kurtarmak ve müdahale etmek için birçok uluslararası partiye telgraflar gönderdik ama yanıt alamadık” dedi.
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