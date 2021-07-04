Esed  insanlığı vurdu: Sivil Toplum Kuruluşları hedef seçildi

Suriye’de tansiyonu yükselten Esed rejimi dün de saldırılarına devam etti. Rejim güçleri Cebel Zaviye bölgesindeki Belyun köyünde Beyaz Baretliler’de çalışan bir gönüllünün evini vurdu. Saldırıda evde bulunan 2 çocuk hayatını kaybetti. İblin’de de insani yandım derneğini Violet’in bir çalışanı olan Suphi El Assi’nin evi hedef alındı. Saldırıda El Assi, karısı ve 3 çocuğu hayatını kaybetti. Aynı bölgedeki üçüncü saldırı da Meşşun köyünde oldu. Burada da top mermilerinin hedefi olan 1 sivil hayatını kaybetti.

MERKEZ YERLE BİR OLDU

Rejim İdlib’in batısında Şeyh Yusuf köyüne de hava harekatı düzenledi. Lazkiye’deki Hımeymim Üssü’nden kalkan uçaklar köyde bulunan Beyaz Baretliler’e ait hedefi merkezi vurdu. Yeni Şafak’a konuşan Sivil Savunma Medya sorumlusu Firas Halife uçakların merkeze 4 bomba saldırı düzenlediğini söyledi. Hedef alınan merkezin hizmet dışı kaldığını belirten Halife, “5 gönüllü yaralandı. Bir kurtarma aracı ve bir itfaiye aracının yanısıra çok sayıda malzeme de kullanılamaz hale geldi. Geçen ay, Kastun’daki bir sivil savunma merkezi hedef alınmiş ve bir gönüllü şehit olmuştu” dedi.

HALK GÖÇE ZORLANIYOR

Firas Halife şunları kaydetti: “İnsani yardım merkezleri ve çalışanları özellikle hedef alınıyor. Hizmetler durdurarak bölge sakinleri göç etmeye zorlanıyor. Daha önce de hayati merkezlerin yanısıra insani yardım kuruluşları ve çalışanlarının evleri hedef alındı. Rejimin saldırılarına misliyle karşılık verdi. Bölgedeki Türk Silahlı Kuvvetleri gözlem noktaları ile muhaliflerin topçu birlikleri İdlib ve Hama kırsalındaki mevzileri vuruldu. Rejimin son 3 haftadaki saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 45’e çıktı.

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