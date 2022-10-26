Estetik faciası: Dolgu yaptıran kadının dudakları orantısız büyüdü

ABD'nin Las Vegas kentinde yaşayan Basia Query, dudak dolgusu yaptırmaya karar verdi.

Daha önce iki kez dolgu yaptıran 24 yaşındaki Query, üçüncüsü için harekete geçti.

Ancak Query'nin dudakları, uygulanan işlemin ardından dakikalar içinde şişmeye başladı ve rahatsız edici bir boyuta ulaştı.

"Ya dudaklarımı keserlerse diye düşündüm"

Daha önceki işlemlerin sorunsuz geçtiğini belirten Amerikalı kadın, "Çok korktum. 'Ya dudaklarımı keserlerse ya da sonsuza kadar böyle kalırsa' diye düşündüm. Ne yapacağımı bilmiyordum." dedi.

"Bazıları dalga geçiyor"

Görüntülerini sosyal medyada paylaştıktan sonra gelen yorumlardan bahseden Query, "Birçok insan bana sadece kendimi sevmemi söylüyor. Bazıları da bununla dalga geçiyor." şeklinde konuştu.

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Mail'in aktardığına göre, Basia Query, bir daha böyle bir işlem yaptırmayacağını söyledi ve ekledi:

"Botoks yaptıracaktım ama iptal ettim"

"Dolgu yaptırmakla işim bitti. Önümüzdeki ay botoks yaptıracaktım ama iptal ettim. Böylece dudaklarımla ilgili işlem konusunda araştırma yapmayı öğrenmiş oldum."

Query'nin, henüz geri ödeme talebinde bulunmadığı belirtildi.