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Dünya

Etiyopya'da kuraklık ve sel felaketi: Onlarca kişi hayatını kaybetti binlerce hayvan telef oldu

Doğu Afrika ülkesi Etiyopya'da kuraklık ve sel felaketi yaşanıyor. Ülkenin Tigray ve Amhara eyaletlerinde kuraklık sonucu 50'den fazla kişinin açlıktan yaşamını yitirdiği, binlerce besi hayvanının da telef olduğu bildirildi. Kuzeyde kuraklıkla mücadele eden ülke, doğu ve güney bölgelerinde ise sellerin yol açtığı felaketle boğuşuyor. Sellerden ötürü binlerce kişinin evini terk etmek zorunda kaldığı öğrenildi.

20:37 - 23/11/2023 Perşembe
AA
Etiyopya'da sel ve kuraklık felaketi yaşanıyor

Etiyopya'da sel ve kuraklık felaketi yaşanıyor

Etiyopya'nın Tigray ve Amhara eyaletlerinde kuraklık sonucu 50'den fazla kişinin açlıktan yaşamını yitirdiği bildirildi.

Addis Standard'ın haberine göre, kuraklıktan ötürü mahsullerin telef olduğu Tigray'ın Abergelle Yechila bölgesinde en az 46 kişi, Amhara eyaletinin Waghemra bölgesinde 6 kişi açlıktan ötürü hayatını kaybetti.

Öte yandan, kuraklık sonucu binlerce besi hayvanı da telef oldu.

Bir yandan kuraklık diğer yanda sel felaketi

Kuzeyde kuraklıkla mücadele eden ülke, doğu ve güney bölgelerinde de sellerin yol açtığı felaketle boğuşuyor. Sellerden ötürü binlerce kişi evini terk etmek zorunda kaldı.

Etiyopya'nın komşusu Kenya ve Somali'de de görülen sel felaketi sonucu 100'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Tigray'daki çatışmaların ardından hırsızlık ve yolsuzluk gibi sorunlardan ötürü Birleşmiş Milletler ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı bölgeyi aylarca yardım göndermemişti. Operasyonlardaki güvenlik önlemleri ve kontrollerin sağlanmasının ardından geçen ay yardım çalışmaları yeniden başlatılmıştı.



#Kuraklık
#Sel Felaketi
#Etiyopya
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