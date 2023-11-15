|
Dünya

Petrol zengini Afrika ülkesinde altı rafineri hava operasyonlarıyla imha edildi

Nijerya Hava Kuvvetleri (NAF), ordunun, ülkenin Rivers eyaletinde belirlediği yasa dışı petrol rafinerilerine hava operasyonları düzenlediğini ve altı kaçak tesisin imha edildiğini açıkladı.

Semih Bozkuş
00:51 - 15/11/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Nijerya'da petrol rafinerileri (Arşiv)

Nijerya'da petrol rafinerileri (Arşiv)

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da altı kaçak petrol rafinerisi imha edildi.

Afrika'nın petrol ve doğal gaz zengini ülkesi Nijerya'da, ham petrolün yasa dışı rafine edilmesinde kullanılan 6 tesis imha edildi.

Nijerya Hava Kuvvetleri (NAF) Sözcüsü Edward Gabkwet, yaptığı açıklamada, ordunun, ülkenin Rivers eyaletinde belirlediği yasa dışı petrol rafinerilerine hava operasyonları düzenlediğini belirtti.

Son bir ayda 30 rafineri imha edildi

Gabkwet, operasyonlarda 6 kaçak rafinerinin imha edildiğini duyurdu.

Nijerya'da 200'den fazla yasa dışı petrol rafinerisi faaliyet gösteriyor. Ülkede son bir ayda 30 kaçak rafineri imha edilmişti.

Nijerya'nın tespit edilmiş petrol rezervleri, yaklaşık 37 milyar varille dünyadaki rezervlerin yüzde 3,1'ini oluşturuyor.

Ham petrol üretiminde dünyanın ilk 15 ülkesi arasında bulunan Nijerya, en fazla petrol rezervine sahip 8'inci ülke ve petrol ihracatı bakımından da 6'ncı sırada yer alıyor.

Petrol yataklarının bulunduğu Delta bölgesinde, silahlı grupların petrol alanlarına yönelik sabotajları, çatışmalar ve adam kaçırma olayları yaşanıyor.



#kaçak petrol
#Nijerya
#operasyon
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
SED yardımı ne zaman yatacak Kasım 2023? İşte ödeme takvimi...