Petrol zengini Afrika ülkesinde altı rafineri hava operasyonlarıyla imha edildi

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da altı kaçak petrol rafinerisi imha edildi.

Afrika'nın petrol ve doğal gaz zengini ülkesi Nijerya'da, ham petrolün yasa dışı rafine edilmesinde kullanılan 6 tesis imha edildi.

Nijerya Hava Kuvvetleri (NAF) Sözcüsü Edward Gabkwet, yaptığı açıklamada, ordunun, ülkenin Rivers eyaletinde belirlediği yasa dışı petrol rafinerilerine hava operasyonları düzenlediğini belirtti.

Son bir ayda 30 rafineri imha edildi

Son bir ayda 30 rafineri imha edildi

Nijerya'da 200'den fazla yasa dışı petrol rafinerisi faaliyet gösteriyor. Ülkede son bir ayda 30 kaçak rafineri imha edilmişti.

Nijerya'nın tespit edilmiş petrol rezervleri, yaklaşık 37 milyar varille dünyadaki rezervlerin yüzde 3,1'ini oluşturuyor.

Ham petrol üretiminde dünyanın ilk 15 ülkesi arasında bulunan Nijerya, en fazla petrol rezervine sahip 8'inci ülke ve petrol ihracatı bakımından da 6'ncı sırada yer alıyor.