Nijerya'da yolsuzluk operasyonu: Gözaltındaki eski Merkez Bankası Başkanı serbest bırakıldı

Godwin Emefiele
Başkent Abuja'daki Yüksek Mahkemede Yargıç Olukayode Adeniyi, Emefiele'nin serbest bırakılmasına ve gerektiğinde mahkemeye çıkarılmasına karar verdi.
Adeniyi, ayrıca Emefiele'nin tüm seyahat belgelerini mahkeme kayıt memuruna teslim etmesini emretti.
Yolsuzluk yaptığı iddiasıyla görevine son verilen Emefiele, 25 Temmuz'da yasa dışı ateşli silah ve mühimmat bulundurduğu suçlamasıyla hakim karşısına çıkmıştı.
Emefiele, dün, Ekonomik ve Finansal Suçlar Komisyonu (EFCC) tarafından yeniden Yüksek Mahkeme'ye çıkarılmıştı.