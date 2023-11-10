Nijerya'da Boko Haram'ın yola yerleştirdiği mayının patlaması sonucu sekiz kişi öldü

Eli kanlı işgalci İsrail ordusu Gazze'ye ölüm yağdırmaya devam ediyor. İsrail savaş uçakları abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki Rantisi İhtisas Çocuk Hastanesi'ni "doğrudan" hedef alırken alçak saldırı sonrası hastanede büyük yangınlar meydana geldi. İsrail savaş uçakları ayrıca Şifa, El-Avde ile Endonezya Hastanesi'ni de hedef aldı. Saldırılarda çok sayıda can kaybı ve yaralı olduğu belirtildi.