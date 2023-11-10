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Dünya

Nijerya'da Boko Haram'ın yola yerleştirdiği mayının patlaması sonucu sekiz kişi öldü

Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın yola yerleştirdiği mayının patlaması sonucu 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

07:32 - 10/11/2023 Cuma
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Ulusal basındaki haberlere göre, örgütün Borno eyaletine bağlı Ngala bölgesinde yola döşediği el yapımı mayın patladı.


Patlamada aralarında Sivil Ortak Görev Gücü'nün (CJTF) 2 üyesinin de bulunduğu 8 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.


Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde, 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.





#Boko Haram
#Nijerya
#saldırı
12 dakika önce
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