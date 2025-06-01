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Filistin İçin Sessiz Kalma: Gazze için canlı yayın nöbeti

Filistin İçin Sessiz Kalma: Gazze için canlı yayın nöbeti

04:001/06/2025, Pazar
G: 1/06/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Fahrettin Altun.
Fahrettin Altun.

İsrail’in Gazze’deki soykırımını protesto amacıyla Türkiye’den ve yurt dışından gazeteciler, Sultanahmet Meydanı’nda 24 saatlik canlı yayın nöbetinde buluştu. Türkiye Basın Federasyonu öncülüğünde “Filistin İçin Sessiz Kalma” çağrısıyla düzenlenen yayınlarda zulme karşı tek ses olundu. Programda konuşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Gazze'de her türlü suçu işleyen İsrail'in bir "Kötülük makinesi"ne dönüştüğünü kaydetti.

İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Filistin’de uyguladığı insanlık dışı politikaları protesto etmek için Türkiye Basın Federasyonu (TÜBAF) öncülüğünde Sultanahmet Meydanı’nda “Filistin İçin Sessiz Kalma” adlı 24 saatlik ortak canlı yayın başlattı. Açlık, susuzluk ve gözyaşının hâkim olduğu Gazze’de yaşanan insanlık dramını dünyaya duyurmak isteyen gazeteciler, dayanışma içinde seslerini birleştirdi. Türkiye’den ve yurt dışından yaklaşık 100 medya mensubunun katıldığı yayın, mazlumların sesi olmak için bugün saat 12.00’ye kadar sürecek.

İSRAİL KÖTÜLÜK MAKİNESİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 7 Ekim 2023'ten bu yana dünyanın gözleri önünde bir soykırım yaşandığını, çok büyük insanlık suçu işlendiğini söyledi. Altun, İsrail'in 'kötülük makinesi' olduğunu, bu ülkenin bir yandan insanlık suçu işlerken diğer yandan da cürümlerini görünmez kılmak için elinden geleni yaptığını, lobileri aracılığıyla bütün dünyada Filistinlileri tarihten silmek için gayret sarf ettiğini belirtti.

HER ŞEYİ TARUMAR EDİYOR

İsrail'in Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin tanımladığı haliyle hem soykırım hem de kentkırım yaptığına dikkat çeken Altun, “Bütün boyutlarıyla insanlığı, doğayı, çevreyi, şehirleri tarumar ediyor” diye konuştu. Uluslararası ve Siyaset Bilimi literatüründe Filistin'deki durumun 'Filistin sorunu' şeklinde geçtiğini dile getiren Altun, buna 'İsrail sorunu' denilmesi gerektiğine işaret etti.

İNSANLIK İÇİN DİRENİYORLAR

İsrail hükümetinin bu zulmüne aracılık eden bütün aktörlerinin yargılanmasını, uluslararası mahkemelerde cezalandırılmasını istediklerini kaydetti. Altun, er ya da geç hakikatin kazanacağını, bu zalimlerin yenileceğini ifade ederek, “Biz umut sahibiyiz, umutluyuz çünkü Filistin halkının direnişi insanlık adına çok onurlu bir direniş. Sadece kendileri için direnmiyorlar, insanlık için direniyorlar ve biz de bu direnişe elimizden gelen bütün gayretle destek olmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

FİLİSTİN’E SES OLMAK İÇİN

Abluka altındaki Filistin'de açlık, susuzluk, mağduriyet, katliam ve gözyaşı olduğunu dile getiren TÜBAF Genel Başkanı Burhan, “TÜBAF olarak, Filistin'e ses olmak, mazlum ve mağdurları duyurmak adına 24 saat süren bir eylem gerçekleştiriyoruz” dedi. Burhan, programa yaklaşık 100 gazetecinin katılacağını aktararak, amaçlarının Filistin'de yaşanan katliamları bir nebze de olsa duyurmak olduğunu kaydetti.



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