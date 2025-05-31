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'Filistin İçin Sessiz Kalma' programı başladı: 'Er ya da geç hakikat kazanacak, zalimler yenilecek'

'Filistin İçin Sessiz Kalma' programı başladı: 'Er ya da geç hakikat kazanacak, zalimler yenilecek'

Tuba Fıçıcı
13:3231/05/2025, Cumartesi
G: 31/05/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Sultanahmet Meydanı'nda düzenlenen "Filistin İçin Sessiz Kalma" programında açıklamalarda bulundu.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Sultanahmet Meydanı'nda düzenlenen "Filistin İçin Sessiz Kalma" programında açıklamalarda bulundu.

Türkiye Basın Federasyonu öncülüğünde, Filistin’de yaşanan zulme dikkat çekmek amacıyla 60 gazeteci, 24 saat sürecek ortak canlı yayın nöbetiyle İsrail’in uyguladığı insanlık dışı politikaları protesto ediyor. 31 Mayıs bugün saat 12.00’da başlayan programda gazetecilerin yanı sıra Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan ve AK Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal'da katılacağı bildirilmişti. Programda konuşan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Er ya da geç hakikat kazanacak, zalimler yenilecek' sözleriyle Türkiye'nin ilk günden itibaren İsrail'in zulmüne karşı mücadelesini anlattı.

Türkiye Basın Federasyonu öncülüğünde düzenlenen 'Filistin İçin Sessiz Kalma' programı başladı. Filistin'de yaşanan zulme dikkat çekmek amacıyla 60 gazeteci, 24 saat sürecek ortak canlı yayın nöbetiyle İsrail'in uyguladığı insanlık dışı politikaları protesto edecek. Programa Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun'un yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan ve AK Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal'da katılacak.



'TÜRKİYE DÜNYAYA GERÇEKLERİ ANLATIYOR'


İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Sultanahmet Meydanı'nda düzenlenen "Filistin İçin Sessiz Kalma" yayınında konuştu.
Filistin’de yaşanan zulme dikkat çeken Altun'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Uluslararası sistem İsrail karşısında işlemiyor. Er ya da geç hakikat kazanacak, zalimler yenilecek.

Zulüm bir an önce bitmeli. Yardımlar doğrudan ulaştırılmalı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezimizde ayrı bir birim oluşturduk, tamamen İsrail'e dönük, İsrail'in yalanlarına dönük olarak 7/24 çalışma yürütmeye başladık.

Nitekim bu çalışmaların neticesinde birçok yayın ortaya koyduk, kitap yayınladık, dezenformasyon içerikleriyle alakalı.

Diğer taraftan "İsrail'in Yalanları" diye 7 dilde bir dijital portal oluşturduk. Orada sürekli olarak bunları derliyoruz ki uluslararası kamuoyu bundan istifade etsin."

ifadelerini kullandı.


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'Filistin İçin Sessiz Kalma' programı başladı: 'Er ya da geç hakikat kazanacak, zalimler yenilecek'
Gündem
31 Mayıs, Cumartesi


"DÜNYA SUSKUN, BİZ SUSMAYACAĞIZ”


Türkiye Basın Federasyonu'ndan programla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti;

“Filistin’de su yok, ekmek yok, elektrik yok, okul yok… Ambargo, katliam, gözyaşı ve kan dinmiyor. Dünya suskun, insanlık suskun… Ama biz susmayacağız! Çocuklar için, kadınlar için, mazlumlar için, insanlık adına Filistin’e ses olacağız.”

Etkinliği Türkiye’nin önde gelen medya kuruluşları ortak yayınlıyor. Nöbet boyunca basın mensupları, Filistin’de yaşanan insan hakları ihlallerine dikkat çekecek; gazeteciler, sivil toplum temsilcileri ve kanaat önderleriyle röportajlar gerçekleştirilecek.


Türkiye Basın Federasyonu (TÜBAF) öncülüğünde, İsrail'in Filistin'de uyguladığı insanlık dışı politikaları protesto etmek için 24 saat yapılacak ortak canlı yayın Sultanahmet Meydanı'nda başladı.


GAZZE İÇİN 24 SAATLİK CANLI YAYIN NÖBETİ


TÜBAF, Gazze'de yaşanan zulme dikkati çekmek amacıyla "Filistin İçin Sessiz Kalma" isimli ortak canlı yayın düzenledi.


Sultanahmet'te kurulan platformdan yapılan yayın, CNN Türk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk'ün moderatörlüğünde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar ile TÜBAF Genel Başkanı Sinan Burhan'ın konuk olduğu oturumla başlatıldı.


Birçok medya kuruluşundan yaklaşık 100 temsilcinin katılacağı canlı yayın nöbetinin yarın saat 12.00'ye kadar sürmesi planlanıyor.


"Filistin'e ses olmak adına 24 saat süren eylem gerçekleştiriyoruz"


TÜBAF Genel Başkanı Burhan, canlı yayın öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Filistin İçin Sessiz Kalma" eylemine Türkiye ve yurt dışından gazetecilerin katılacağını söyledi.



Etkinlik, Gazze’de yaşanan dramın hem kamuoyunun hem de uluslararası toplumun gündeminde kalması adına bir "vicdan nöbeti" niteliği taşıyor.



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