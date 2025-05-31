Ölüleri bile ortadan kaybettiler

Rapora göre Gazze'de yaşayan 2,3 milyon sivil, soykırım, açlık ve zorla tehcirler maruz kalıyor. Bölgede meydana gelen yıkım oranı yüzde 88’i aşarken, doğrudan ekonomik kayıplar 62 milyar doları geçmiş durumda. Gazze’nin yüzölçümünün yüzde 77’si işgal altına girdi. Raporda yer alan bir diğer çarpıcı bilgi, şehit edilen binlerce kişinin mezarlıklardan çıkarılıp kaybedildiği ve 7 toplu mezarın hastane bahçelerinde oluşturulduğu yönünde. 19 mezarlık tahrip edilirken, 529 şehidin naaşına ulaşıldığı bildirildi. Raporda yer alan bilgilere göre, İsrail saldırılarının başladığı günden bu yana 63 binden fazla kişi şehit oldu ya da kayboldu. Hastanelere ulaştırılabilen şehit sayısı 54 bin 84. Enkaz altında kalan ya da akıbeti bilinmeyen 9 binden fazla kişi bulunuyor. Şehitlerin 18 binden fazlası çocuklardan, 12 bin 400’ü ise kadınlardan oluşuyor. Yalnızca bir yaşından küçükken şehit edilen bebek sayısı 932 olarak kayda geçti.