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İlhak öncesi işgalini genişletiyor

İlhak öncesi işgalini genişletiyor

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04:0030/05/2025, Cuma
G: 30/05/2025, Cuma
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İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Filistin'de 22 yeni Yahudi yerleşimi kuracaklarını açıkladı.

Yasa dışı yeni yerleşim yerleri kurma kararının "İsrail'in varlığını tehlikeye atacak bir Filistin devleti kurulmasını önleyeceğini" öne süren Smotrich, bir sonraki adımın "Batı Şeria'nın ilhakı" olacağını söyledi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, karara Smotrich ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın öncülük ettiğini, bunun "bir nesilde bir defa" yapılacak bir hamle olduğunu savundu. İşgal altındaki Batı Şeria'nın doğusunda "dört yerleşim yeri kurulacağını" aktaran Netanyahu, bunun "Ürdün sınırını güvence altına alacağını" iddia etti. Paylaşılan haritalarda, söz konusu 22 yasa dışı yerleşimin Batı Şeria geneline yayıldığı dikkati çekti.



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