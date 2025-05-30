Bureyc’de korkunç katliam

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesinde Azzam ailesine ait ev ile bir anaokuluna saldırısında yedisi kadın ve çocuk 10 Filistinli katledildi. Gazze'nin orta kesimlerindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda da İsrail ordusunun "el-Karinavi" ailesine ait evi bombalaması sonucu en az 19 Filistinli öldü, çok sayıda kişi de yaralandı. Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'ta bir çadırı vuran İsrail güçleri 13 yaşındaki Filistinli çocuk Ahmed Avvad'ı da katletti. Katil İsrail ordusu Gazze’nin diğer bölgelerine de saldırlar düzenleyerek onlarca Filistinliyi şehit etti.