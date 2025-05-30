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Katil İsrail ordusunun Batı Şeria'ya düzenlediği baskında 3 Filistinli yaralandı

Katil İsrail ordusunun Batı Şeria'ya düzenlediği baskında 3 Filistinli yaralandı

15:5830/05/2025, Cuma
AA
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Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, Cenin'in güneyindeki Sanur beldesinde şarapnelle yaralanan 3 Filistinliye ekiplerin müdahale ettiği kaydedildi. (Foto: Arşiv)
Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, Cenin'in güneyindeki Sanur beldesinde şarapnelle yaralanan 3 Filistinliye ekiplerin müdahale ettiği kaydedildi. (Foto: Arşiv)

Katil İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine bağlı Sanur beldesine düzenlediği baskında 3 Filistinli yaralandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, İsrail ordusu, Cenin'in güneyindeki Sanur beldesine ve beldenin yakınlarındaki Tersalla bölgesine baskın düzenledi.

Bölgeye çok sayıda İsrail askeri konuşlandırılırken, bir helikopterin de bölgeye yakın bir noktaya iniş yaptığı aktarıldı.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, Cenin'in güneyindeki Sanur beldesinde şarapnelle yaralanan 3 Filistinliye ekiplerin müdahale ettiği kaydedildi. Yaralı Filistinlilerin ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.



#Batı Şeria
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