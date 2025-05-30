Katil İsrail ordusunun Batı Şeria'ya düzenlediği baskında 3 Filistinli yaralandı

Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, İsrail ordusu, Cenin'in güneyindeki Sanur beldesine ve beldenin yakınlarındaki Tersalla bölgesine baskın düzenledi.

Bölgeye çok sayıda İsrail askeri konuşlandırılırken, bir helikopterin de bölgeye yakın bir noktaya iniş yaptığı aktarıldı.