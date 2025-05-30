İsrail'in çeteleri yardımları yağmalıyor: Konvoyları zorla güvenli olmayan bölgelere yönlendiriyor

Terör devleti İsrail, 7 Ekim 2023’te Gazze’de işlediği soykırımın başından beri Hamas’ı bahane ederek buradaki 2,3 milyon sivili açlığa mahkum ediyor. işgalci güç, insani yardımları engellemesini “Hamas yardımlara el koyuyor” iddiasıyla gerekçelendiriyor. İsrail’deki ana akım medya ve siyasetçilerin de dillendirdiği bu iddia İsrail’in kendi iç raporlarıyla çürütüldü. Medyaya sızan iç yazışmalarda, Gazze’ye giden insani yardımların İsrailli silahlı çeteler tarafından yağmalandığı ve belgelenen 110 yağmadan hiçbirinin Hamas ya da diğer Filistinli direniş grupları tarafından yapılmadığına yer verildi.

ATEŞKES OLUNCA KAYBOLUYORLAR

Gazze’nin kuzeyindeki Erez Sınır Kapısı yakınlarında yasadışı Yahudi yerleşimlerinde bulunan silahlı İsrailli çetelerin, 19 Ocak’taki ateşkes süreci öncesi defalarca Gazze’ye giden insani yardımları yağmaladığı medyaya yansımıştı. Söz konusu çetelerin üç aylık ateşkes sürecinde ortadan kaybolarak hiçbir konvoya saldırmamaları, bu çetelerin İsrail tarafından korunduğunun göstergesi olarak görülüyor. İsrail ordusunun tam koruması altında hareket eden bu çeteler, işgal ordusunun “imha bölgeleri” olarak nitelendirdiği alanlarda faaliyet gösteriyorlar. Bu bölgelerde herhangi bir Filistinlinin girmeye çalışması durumunda öldürüleceği veya kaçırılacağı biliniyor.

ÇETE BÖLGELERİNDEN GEÇİRDİLER

El-Araby El-Cedid gazetesindeki bir haberde, çetelerin insani yardımları yağmalamasının Gazze’ye insani yardım gönderen ülkelerin tepkisini çektiği vurgulandı. Haberde, İsrail ordusunun, Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) ait bir yardım konvoyunu, İsrail destekli çetelerin 24 kamyondan 23’ünü yağmaladığı bir “kırmızı bölge”den geçmeye zorladığına işaret edildi. Haberde ayrıca, İsrail’in çetelere destek verirken Hamas’ı yağmayla suçlamasının 7 Ekim 2023’ten beri sürdürdüğü soykırım ve açlığa mahkum etme politikalarını meşrulaştırmak için kullandığı değerlendirmesi yapıldı.

NETANYAHU YALANDA ISRARCI

Tüm dünyada infiale yol açan Gazze’deki çocukların açlıktan bir deri bir kemik kalmış hallerini yansıtan görüntüler bile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun yalanlarına engel olamıyor. Uluslararası Ceza Mahkemesince (UCM), soykırım suçundan hakkında tutuklama kararı çıkarılan Netanyahu, salı günü Kudüs’te yaptığı konuşmada, Gazze’de kitlesel açlığın “hiç yaşanmadığını” iddia etti. Filistinli tutuklulara yönelik insanlık dışı uygulamaları da itiraf eden Netanyahu, “Binlerce mahkumu alıyoruz, bunları siviller ve savaşçılar olarak ayırıyoruz ve fotoğraflarını çekiyoruz. İlk yaptığımız şey, ‘Gömleğini çıkar, intihar yeleği olup olmadığını görmek istiyoruz’ demek. Savaşın başından bugüne kadar bir tane bile zayıflamış insan görmüyorsunuz. Aslında tam tersini görüyorsunuz, çünkü çok fazla egzersiz yapmıyorlar, özellikle tünellerde, ama yiyecek alıyorlar” sözleriyle bir skandala imza attı.

TERÖR DEVLETİNİN AMACI KAOS

Haaretz gazetesinde Jack Khoury imzalı analizde ise terör devleti İsrail'in Gazze'de tam işgal ve istilacı yerleşim birimleri inşası, Hamas yerine Filistin Yönetimi'nin Gazze'de yönetimi alması ve bölgenin, Filistinli gruplar arasında ve İsrail destekli çetelerin de dahil olduğu bir bölgesel hakimiyet mücadelesine yani iç çatışmaya terk edilmesi şeklinde üç farklı seçenek üzerinde çalıştığı belirtildi. İşgalci gücün Gazze'yi topyekun kaosa sokacak bu senaryoları uygulama ihtimalini güçlendirmek istediğine dikkat çekildi.







