İnsanlık dışı “yardım” sürüyor: Gıda almaya gelenlere ateş açtılar

Geçtiğimiz günlerde, yardımları organize eden Gazze İnsani Yardım Vakfı’nın (GHF) başarısız bir organizasyonuna dönüşerek izdihama sebep olan sözde yardım dağıtımını sürdüren İsrail güçleri, bu kez gıda almak üzere belirlenen dağıtım noktasına gelen Filistinlilere ateş açarak 20’sini yaraladı. Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde yer alan Bureyc Mülteci Kampı yakınlarında gıda almak için yardım dağıtım noktasına giden Filistinlilere ateş açtı. İsrail kuvvetleri geçtiğimiz salı günü de Gazze’nin güneyinde yardım noktasına akın eden binlerce Filistinliye ateş açıp 10 Filistinliyi katletmişti.

Öte yandan, İsrail ile ABD tarafından yardımları organize etmesi için kurulan GHF, bu kapsamda kurulacak dört toplanma alanından üçünü oluşturmayı tamamladı. GHF tarafından yapılan açıklamada, önümüzdeki hafta içinde dördüncü toplanma alanının da tamamlanacağı bilgisi verildi. Açıklamada, pazartesi günü başlayan yardımların aksaklıklara rağmen sürdüğüne vurgu yapılırken bugüne kadar 1 milyondan fazla gıda öğünü dağıtıldığı ifade edildi. GHF tarafından oluşturulan toplanma alanlarının İsrail tarafından gıda dağıtma bahanesiyle Nazi kamplarına dönüştürülmesinden endişe ediliyor.