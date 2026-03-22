Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria'daki saldırılarında 6 Filistinli yaralandı

11:5022/03/2026, Pazar
AA
Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, Nablus kentinin güneydoğusundaki Calud köyünde Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından darbedilerek yaralanan 3 Filistinliye müdahale edildiği aktarıldı.
Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus ve Selfit kentlerinde düzenlediği saldırılarda 6 Filistinlinin yaralandığı bildirildi. İsrailliler, Nablus kentinde köy meclisi binası ve 4 aracı ateşe verdi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre Filistin topraklarını gasbeden bir grup İsrailli, Calud köyüne saldırarak sivilleri darbetti, köy meclisi binasını ve 4 aracı ateşe verdi.

Araçlardan 3'ünün tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

Ayrıca Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Selfit kenti ile Burkin beldesini birbirine bağlayan Matvi yolu üzerinde seyir halindeki araca saldırdı; araçtaki 3 Filistinliyi yaraladı.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi, şubat ayında Batı Şeria’da Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından düzenlenen 511 saldırıda 7 Filistinlinin öldürüldüğünü açıklamıştı.

Kurban Bayramı 2026 TARİHİ! Kurban Bayramı tatili 9 gün mü olacak, ne zaman başlayacak?