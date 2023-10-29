Filistin'in Ankara Büyükelçisi: Zalime karşı günün birinde mazlum (Filistin) zafer elde edecek

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Kurulu'nun olağanüstü toplantısına başkanlık eden Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, "Gazze'deki halkımız tüm dünyanın gözü önünde soykırıma, İsrail güçlerinin katliamına maruz kalıyor." dedi. İlk andan itibaren saldırıların durması için tüm çabayı sarf ettiklerini ve dünya liderleriyle yoğun iletişime geçtiklerini dile getiren Abbas, "3 binden fazla Filistinli çocuğun öldürülmesi karşısında nasıl susulur? Hastanelerin bombalanması karşısında nasıl sessiz kalınır? Bu vahşi yıkım ve sivillere yönelik toplu cezalandırma karşısında nasıl susulur?" ifadelerini kullandı.