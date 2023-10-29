Filistin'in Ankara Büyükelçisi: Zalime karşı günün birinde mazlum (Filistin) zafer elde edecek

Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa açıklama yaptı.
Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla, Türkiye Gençlik Birliği (TGB) ve Cumhuriyet Kadınları Derneğinin (CKD), "Cumhuriyet'in 100. Yılında Yeniden Türk Devrimi'ne Yine Ankara'ya" sloganıyla organize ettiği yürüyüşe katıldı.
Büyükelçi Mustafa, "100 yıl önce Sayın Atatürk durdu ve Cumhuriyet'i ilan etti." diyerek, Türkiye'nin bütün dünyaya örnek olduğunu ifade etti.
İsrail'in saldırılarında kadın, erkek, yaşlı gözetmeksizin insanları öldürdüğünü ifade eden Mustafa, Gazze'de su, elektrik ve gazın da kesildiğini anımsattı.
Büyükelçi Mustafa, konuşmasını Türk halkına teşekkür ederek bitirirken, "Yaşayın ve yaşasın Filistin! Yaşayın ve Yaşasın Türkiye! Yaşasın Türkiye-Filistin kardeşliği ve sevgisi" ifadesini kullandı.