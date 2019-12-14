Fransa'da sarı yeleklilerin gösterileri 57. haftasında: Göstericiler bir alışveriş merkezinde işgal eylemi yaptı Fransa'da 17 Kasım 2018'de akaryakıt zamları ve ekonomik koşullara tepki olarak başlayan ve zamanla da Macron yönetimine karşı gösterilere dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri 57. haftasında. Gösterilerin 57. haftasında toplanan eylemciler, Paris'te Estienne-d'Orves Meydanı'ndan başkentin banliyölerinden La Defense'a kadar yürüdü. Yaklaşık 300 kişinin katıldığı ve yoğun güvenlik önlemlerin alındığı gösteride bir kişi gözaltına alındı. Nantes şehrinde de göstericiler şehir merkezindeki bir alışveriş merkezinde kısa süre işgal eylemi yaptı.

Haber Merkezi 14 Aralık 2019, 20:56 Son Güncelleme: 14 Aralık 2019, 21:36 AA