Dünya Fransada sarı yeleklilerin gösterileri 57 haftasında Göstericiler bir alışveriş merkezinde işgal eylemi yaptı
AVRUPA

Fransa'da sarı yeleklilerin gösterileri 57. haftasında: Göstericiler bir alışveriş merkezinde işgal eylemi yaptı

Fransa'da 17 Kasım 2018'de akaryakıt zamları ve ekonomik koşullara tepki olarak başlayan ve zamanla da Macron yönetimine karşı gösterilere dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri 57. haftasında. Gösterilerin 57. haftasında toplanan eylemciler, Paris'te Estienne-d'Orves Meydanı'ndan başkentin banliyölerinden La Defense'a kadar yürüdü. Yaklaşık 300 kişinin katıldığı ve yoğun güvenlik önlemlerin alındığı gösteride bir kişi gözaltına alındı. Nantes şehrinde de göstericiler şehir merkezindeki bir alışveriş merkezinde kısa süre işgal eylemi yaptı.

Haber Merkezi AA
Fransa'da Macron karşıtı gösteriler devam ediyor.
Fransa'da Macron karşıtı gösteriler devam ediyor.

Fransa'da sarı yelekliler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin politikalarını protesto etmek için yeniden sokağa çıktı.

Akaryakıt zamlarına ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan, daha sonra Macron yönetimine karşı gösterilere dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri 57. haftasına girdi.

Kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan sarı yelekliler eylemi, Macron yönetimine karşı gösterilere dönüştü.

Eylemciler, Paris'te Estienne-d'Orves Meydanı'ndan başkentin banliyölerinden La Defense'a kadar yürüdü. Yaklaşık 300 kişinin katıldığı ve yoğun güvenlik önlemlerin alındığı gösteride bir kişi gözaltına alındı.

Göstericiler bir alışveriş merkezinde işgal eylemi yaptı

  • Nantes'ta da göstericiler şehir merkezindeki bir alışveriş merkezinde kısa süre işgal eylemi yaptı. Ülkenin çeşitli kentlerinde de gösteriler düzenlendi.

Polis, başkentin en önemli simgelerinden Champs-Elysees Caddesi, nisanda çıkan yangında büyük hasar gören Notre-Dame Katedrali, Ulusal Meclis ve Elysee Sarayı çevresinde gösteri yapılmasını yasakladı.

Sarı yeleklilerin gösterileri 17 Kasım 2018'de başlamıştı. Eylemlerde 11 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 250'den fazla kişi yaralandı, 12 bin 361'den fazla kişi gözaltına alındı ve 3 bin 163 kişiye hapis cezası verildi.

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