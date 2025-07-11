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Fransa'da siyasetçi Marine Le Pen yolsuzluktan suçlu bulunmuştu: Temyiz duruşması 8 Eylül'de yapılacak

Fransa'da siyasetçi Marine Le Pen yolsuzluktan suçlu bulunmuştu: Temyiz duruşması 8 Eylül'de yapılacak

22:0611/07/2025, Cuma
AA
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Mahkemenin kararı, Le Pen'in cezasını hapishanede çekmeyeceği anlamına gelirken, avukatları karara itiraz etmişti.
Mahkemenin kararı, Le Pen'in cezasını hapishanede çekmeyeceği anlamına gelirken, avukatları karara itiraz etmişti.

Fransa'da yolsuzluktan suçlu bulunan Marine Le Pen'in, hakkında verilen 5 yıllık seçim yasağı kararına yaptığı itirazın duruşması 8 Eylül'de başlayacak. Paris Temyiz Mahkemesi tarafından açıklanan duruşma tarihi, Le Pen’in siyasi geleceği açısından kritik bir süreç olacak. AİHM'e yaptığı geçici tedbir başvurusu ise 9 Temmuz'da reddedildi.

Fransa'da yolsuzluktan suçlu bulunan siyasetçi Marine Le Pen'in karara itirazına ilişkin duruşmanın 8 Eylül'de başlayacağı bildirildi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre Paris Temyiz Mahkemesi, yolsuzluktan suçlu bulunan ve 5 yıl seçim yasağı getirilen Ulusal Birlik Partisinin (RN) önde gelen ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için favori gösterilen ismi Marine Le Pen'in karara itirazına ilişkin duruşmanın 8 Eylül'de başlayacağını açıkladı.

Fransız siyasetçi Marine Le Pen, hakkında verilen 5 yıllık siyasi yasak kararına ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) geçici tedbir talebi başvurusunda bulunmuş, AİHM bu talebi 9 Temmuz'da reddetmişti.


Olay

Le Pen'in, Avrupa Birliği (AB) fonlarını zimmetine geçirmekten yargılandığı davada Paris Ceza Mahkemesi, aşırı sağcı lider hakkında 31 Mart'ta 5 yıl siyasi yasak getirilmesine, 2 yılı ertelenmiş, 2 yılı elektronik kelepçeyle gözetim altında tutulmak üzere 4 yıl hapis ve 100 bin avro para cezasına hükmetmişti.


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