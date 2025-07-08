Ayşe Barım'ın tutukluluğuna devam kararı: 11 ünlü zorla getirilecek

2013 yılında Taksim'deki Gezi Parkı odaklı olayların planlayıcılarından olduğu gerekçesiyle 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım' suçundan 28 Ocak'ta tutuklanan ve hakkında 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezası istenen Ayşe Barım, dün ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya aralarında Serenay Sarıkaya, Hande Erçel, Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Ezgi Mola, Merve Dizdar, Birce Akalay, Birkan Sokullu, Metin Akdülger, Hakan Kurtaş, Miray Daner, Selma Ergeç ve Dolunay Soysert’in de bulunduğu bazı ünlü isimler de izleyici olarak katıldı.

"İddialar asılsız"

Duruşmada savunma yapan menajer tutuklu sanık Ayşe Barım, hakkında karalama kampanyası başlatıldığını ve suçsuz olduğunu iddia etti: "Bu iddialar, sosyal medya mecrasında kimliği belirsiz kişiler tarafından yayılmış asılsız iddialardır. Bir anda sosyal medyada hakkımda iftira kampanyasıyla, büyük bir karalama kampanyası başlatıldı. Avukatım aracılığıyla itiraz etmek istedim fakat kimlikleri bulunamadı. İlk kampanya, benim birlikte çalışmaktan gurur duyduğum bir kadın oyuncu üzerinden gayriahlaki para kazandığım iddiasıydı. Avukatlarım bunları yayanların kimliğini tespit edemiyordu. Benim için sektörde tekelci, olumsuzlukların sebebi gibi gözüktüğüm yeni bir kimlik yaratıldı."

ADLİ TIP’TAN RAPOR ALINACAK

Sanık Barım ve avukatlarının savunmalarının ardından duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, Barım’ın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Barım’ın sağlık mazeretlerine ilişkin olarak cezaevinde kalmasında sakınca olup olmadığına yönelik Adli Tıp Kurumu’ndan rapor alınmasına da hükmetti.

TANIK OLARAK ÇAĞIRILDILAR

Mahkeme heyeti, sanık Barım’ın savunmalarında adı geçen Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Mehmet Günsür, Dolunay Soysert, Nejat işler, Nehir Erdoğan, Hümeyra Adak, Rıza Kocaoğlu, Selma Ergeç, Şükran Ovalı ve Zafer Algöz’ün ‘tanık’ sıfatıyla dinlenmeleri için zorla getirilmelerine karar verdi. Duruşma 1 Ekim tarihine ertelenirken, duruşmanın ardından oyuncular Miray Daner, Hande Erçel ve Birce Akalay’ın da aralarında bulunduğu pek çok kişinin gözyaşlarına hakim olamadıkları görüldü.







