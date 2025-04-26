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Gana'da kolera salgını: 13 kişi hayatını kaybetti

Gana'da kolera salgını: 13 kişi hayatını kaybetti

17:3226/04/2025, Cumartesi
DHA
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Gana.
Gana.

GANA'nın başkenti Akra'da kolera salgını nedeniyle bu yıl 13 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Greater Akra Bölge Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yılbaşından bu yana Akra'da kolera salgınının yayıldığı belirtildi.

Akra'da söz konusu dönemde 200'den fazla kolera vakasının görüldüğü kaydedilen açıklamada, salgın nedeniyle 13 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Açıklamada, bölgede kolera salgınıyla mücadele kapsamında ücretsiz tedavi başlatıldığı da vurgulandı.


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