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Hastane hastane dolaştı: Şifayı 10 yıl sonra Gaziantep Şehir Hastanesi'nde buldu

Hastane hastane dolaştı: Şifayı 10 yıl sonra Gaziantep Şehir Hastanesi'nde buldu

17:2524/04/2025, Perşembe
IHA
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Göğüs Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Onur Bayrakçı ise Selvi Yiğit'te kıkırdak tümörü tespit ettiklerini söyledi.
Göğüs Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Onur Bayrakçı ise Selvi Yiğit'te kıkırdak tümörü tespit ettiklerini söyledi.

Gaziantep'te 10 yıl boyunca şiddetli göğüs ağrısı nedeniyle hastane hastane dolaşan ve hastalığına bir türlü çare bulamayan Selvi Yiğit, şifayı Gaziantep Şehir Hastanesi'nde buldu.

2013-2014 yıllarında başlayan şiddetli kas ağrıları, bayılma ve günlük yaşamı olumsuz etkileyen sağlık problemleri nedeniyle uzun yıllar tedavi gören 4 çocuk annesi 42 yaşındaki Selvi Yiğit, yıllarca hastalığına bir çare bulamadı. Araban ilçesinde yaşayan ve sürekli şiddetli göğüs ağrısı çeken Yiğit'e çeşitli hastanelere gitmesine ve defalarca farklı tedaviler uygulanmasına rağmen bir türlü doğru teşhis konulamadı.


KIKIRDAK TÜMÖRÜ TEŞHİSİ KONDU

Gittiği çeşitli hastanelerde aldığı tedavilerde doktorlar tarafından KOAH, böbrek rahatsızlığı, kas ağrısı, kas yırtılması, astım ve psikolojik hastalık gibi teşhisler konulan Yiğit, iki ay önce geçmeyen ağrıları nedeniyle Gaziantep Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Gördüğü tedavilere ve kullandığı ilaçlara rağmen göğüs ağrıları bir türlü geçmeyen Yiğit'e Gaziantep Şehir Hastanesinde Göğüs Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Onur Bayrakçı tarafından yapılan kontrollerde ve tetkiklerde kıkırdak tümörü tanısı konuldu.


Kıkırdak tümöründen 10 yıl sonra kurtuldu, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilecek


10 yıl boyunca neredeyse gitmediği hastane ve doktor kalmayan ve 10 yıl sonra hastalığına gerçek teşhis konulan Yiğit, iki hafta önce ise hastanede ameliyat oldu. Uzun süredir yaşam kalitesini düşüren kıkırdak tümöründen 10 yıl sonra kurtulan Yiğit, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilecek.

Selvi Yiğit

'AĞRILARIM HİÇ GEÇMEDİ'

Göğüs ağrısı şikayeti ile hastane hastane dolaşan Selvi Yiğit, tedavi sonrası yıllarca çektiği çilesinin son bulduğunu anlattı. Ameliyatın ardından sağlığına kavuştuğunu ve göğüs ağrılarının azaldığını söyleyen Yiğit, "10 seneye yakındır bu hastalığı çekiyordum. İlk ağrıda ilçede devlet hastanesine gitmiştim. 'Böbrekte taş var' dediler. Beni genel cerraha gönderdiler. Onlar da 'kas ağrısı var' dediler. Bir daha geldim, ağrılarım devam etti ve 'kas yırtığı var' dediler. İlaç verip gönderdiler. Bir süre böyle devam etti. Daha sonra Adıyaman'da devlet hastanesine gittim. Burada da 'kas ağrısı var' dediler. Burada da tedavi gördüm, yine hastalığıma bir teşhis konulamadı. İlaç tedavisi yanıt vermeyince beni göğüs hastalıklarına gönderdiler. Orada da 'astım ve koah' dediler. 'Hastalığına bir çare yok, senin hastalığın psikolojik' dediler ve beni psikoloğa gönderdiler. Psikolojik ilaçlar kullandım ve daha kötü oldum. Her gittiğim hastanede doktora, 'nefes alamıyorum, göğsümde ağrı var' diyorum ama devamlı bana 'psikolojik rahatsızlığın var' diyorlar. Psikoloğa gittim, ilaçları kullandım ve daha kötü oldum. Daha sonra ise beni fizik tedaviye gönderdiler. Bana devamlı iğne ve ilaç verdiler, ayaklarımı hissetmiyordum. Ağrılarımın devam ettiğini söyleyince, 'senin rahatsızlığın kas ağrısı değil' dediler" dedi.


Bir yakınımın tavsiyesi ile Gaziantep Şehir Hastanesi'ne geldiğini anlatan Selvi Yiğit, "Gaziantep Şehir Hastanesinde Göğüs Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Onur Bayrakçı beni tedavi etti. Tedavi eder etmez kemiğimde sorun olduğunu ve ameliyata alınmam gerektiğini söyledi. Ameliyat oldum. Şu an çok şükür iyiyim. Sadece ameliyattan kaynaklı biraz ağrılarım var" diye konuştu.


Göğüs Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Onur Bayrakçı ise Selvi Yiğit'te kıkırdak tümörü tespit ettiklerini ve ameliyata aldıklarını ifade ederek, birkaç gün içerisinde taburcu olacağını söyledi.



#Gaziantep Şehir Hastanesi
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