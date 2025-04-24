Hastane hastane dolaştı: Şifayı 10 yıl sonra Gaziantep Şehir Hastanesi'nde buldu

Göğüs ağrısı şikayeti ile hastane hastane dolaşan Selvi Yiğit, tedavi sonrası yıllarca çektiği çilesinin son bulduğunu anlattı. Ameliyatın ardından sağlığına kavuştuğunu ve göğüs ağrılarının azaldığını söyleyen Yiğit, "10 seneye yakındır bu hastalığı çekiyordum. İlk ağrıda ilçede devlet hastanesine gitmiştim. 'Böbrekte taş var' dediler. Beni genel cerraha gönderdiler. Onlar da 'kas ağrısı var' dediler. Bir daha geldim, ağrılarım devam etti ve 'kas yırtığı var' dediler. İlaç verip gönderdiler. Bir süre böyle devam etti. Daha sonra Adıyaman'da devlet hastanesine gittim. Burada da 'kas ağrısı var' dediler. Burada da tedavi gördüm, yine hastalığıma bir teşhis konulamadı. İlaç tedavisi yanıt vermeyince beni göğüs hastalıklarına gönderdiler. Orada da 'astım ve koah' dediler. 'Hastalığına bir çare yok, senin hastalığın psikolojik' dediler ve beni psikoloğa gönderdiler. Psikolojik ilaçlar kullandım ve daha kötü oldum. Her gittiğim hastanede doktora, 'nefes alamıyorum, göğsümde ağrı var' diyorum ama devamlı bana 'psikolojik rahatsızlığın var' diyorlar. Psikoloğa gittim, ilaçları kullandım ve daha kötü oldum. Daha sonra ise beni fizik tedaviye gönderdiler. Bana devamlı iğne ve ilaç verdiler, ayaklarımı hissetmiyordum. Ağrılarımın devam ettiğini söyleyince, 'senin rahatsızlığın kas ağrısı değil' dediler" dedi.