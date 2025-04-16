Anne Natali Arias: "Kızımın hayatı değişti"





Başarılı geçen operasyondan dolayı çok mutlu olduklarını dile getiren anne Natali Arias, "Karmaşık duygular içindeyim. Buraya bu kadar çabuk gelmeyi beklemiyorduk. Doktorumuzu bulduğumuz için çok mutluyum. Sosyal medyadan mesaj gönderdiğimde bana cevap vermişti ve çok ilgilenmişti. Kızımın hayatı değişti." diye konuştu.





Operasyonu gerçekleştiren Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Abdulkadir Calavul ise son bir yılda aynı klinikte 25 kelebek hastasını ameliyat ettiklerini bildirdi.