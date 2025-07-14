Gazze'de ölü sayısı 58 bini aştı

İşgalci İsrail ordusuna bağlı kuvvetlerin 7 Ekim 2023’ten beri Gazze’ye yönelik düzenlediği vahşi bombardımanlar dün de sürerken toplam ölü sayısının 58 bini geçtiği bildirildi. Dün sabah saatlerinden itibaren Gazze’ye yönelik saldırılarını yoğunlaştıran İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Gazze’nin orta kesimindeki Nusayrat Kampı’nda su almak için sırada bekleyen sivilleri hedef aldı. Bombardımanda altısı çocuk 10 Filistinli yaşamını yitirirken 16 Filistinlinin de yaralandığı bildirildi. Sağlık kaynakları, işgal güçlerinin dün gün boyu Gazze’nin çeşitli noktalarına düzenlediği bombardımanlarda 90'ı aşkın sivilin daha yaşamını yitirdiğini aktardı. Görgü tanıklarından edinilen bilgilere göre, İsrail savaş uçakları, Gazze'nin kuzey, güney ve orta kesimlerine düzenlediği saldırılarla yine sivilleri hedef aldı.

İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısı ile Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin kuzeyinde yerinden edilenlerin sığındığı çadırlara düzenlediği saldırılarda da 5 kişi yaşamını yitirdi, 25 kişi yaralandı. Gazze kentine düzenlenen İsrail saldırılarında aralarında bir çocuk ile bir doktorun da bulunduğu 11 kişi hayatını kaybetti, 50'den fazla kişi yaralandı.

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Gazze’deki Sağlık Bakanlığı tarafından dün yayınlanan açıklamada, İsrail ordusunun dünkü saldırılarında ölen 90'dan fazla Filistinliyle birlikte, 7 Ekim 2023’ten beri süren soykırımda resmi olarak tespit edilebilen toplam ölü sayısı 58 bin 26’ya, yaralı sayısı ise 138 bin 520’ye ulaştı. Birleşmiş Milletler (BM) Yakındoğu Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ise İsrail’in uyguladığı kuşatma nedeniyle açlık krizinin de artık tahammül edilemeyecek noktaya vardığı bildirildi. UNRWA’dan yayınlanan açıklamada, her gün ortalama 112 çocuğa akut yetersiz beslenme teşhisi konduğu bilgisi verildi. Açıklamada, ilaç stoklarının yüzde 47’sinin tamamen tükendiği vurgulanırken yakıt sorununun da 48 saat içinde hastanelerin tamamen çalışmalarını durdurmasına sebep olabileceği uyarısı yapıldı.







