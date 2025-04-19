Gazze'nin cesur gözü foto muhabir Fatma düğününe sadece birkaç gün kala şehit oldu: 'Öleceksem ses getiren bir ölüm olsun'

İranlı yönetmen Sepideh Farsi tarafından çekilen ve Cannes ile eş zamanlı düzenlenen Fransız bağımsız film festivalinde gösterilecek olan belgeselin baş kahramanı olan Hassouna, filmde Gazze’deki yaşamı kendi kamerasından anlattı. Yönetmen Farsi, “O benim gözüm oldu. Kahkahasını, umudunu, korkularını kaydettim” diyerek konuştu.