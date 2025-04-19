Gazze'nin cesur gözü foto muhabir Fatma düğününe sadece birkaç gün kala şehit oldu: 'Öleceksem ses getiren bir ölüm olsun'

Gazze’de yaşanan savaşın acı yüzünü fotoğraflarıyla dünyaya aktaran 25 yaşındaki genç gazeteci Fatima Hassouna, düğününden sadece birkaç gün önce, İsrail’in düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybetti. Saldırıda, aralarında hamile kız kardeşinin de bulunduğu 10 aile ferdi de yaşamını yitirdi.
Hassouna, savaş boyunca yaşadığı yıkımı, ailesinin kaybını ve Gazze halkının çilesini objektifiyle belgeleyerek uluslararası kamuoyunun dikkatini çekmişti. “Eğer öleceksem, ses getiren bir ölüm olsun,” sözleriyle sosyal medyada yankı uyandıran genç gazeteci, ölümünün ardından dünya çapında anıldı.
İranlı yönetmen Sepideh Farsi tarafından çekilen ve Cannes ile eş zamanlı düzenlenen Fransız bağımsız film festivalinde gösterilecek olan belgeselin baş kahramanı olan Hassouna, filmde Gazze’deki yaşamı kendi kamerasından anlattı. Yönetmen Farsi, “O benim gözüm oldu. Kahkahasını, umudunu, korkularını kaydettim” diyerek konuştu.
Fatma'ya yapılan saldırı bilinçli
Gazze, son 18 ayda 212 gazetecinin hayatını kaybettiği bir savaş alanına dönüşürken, Hassouna’nın ölümünün hedefli bir saldırı olabileceği yönünde endişeler artıyor. Gazze Sağlık Bakanlığı’na göre 7 Ekim 2023’ten bu yana 51 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Katledilenlerin çoğu kadın ve çocuklardan oluşuyor.
'Artık sadece filmlerde yaşayacak'
Gazeteci arkadaşları Fatima’yı anlatırken, “Acının ve umudun hikayesini cesurca çeken bir ışık” ifade etti.
“Gülümsediğinde hayatın mucize olduğunu hatırlatıyordu. Artık sadece filmlerde yaşayacak.”