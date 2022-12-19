Dünya Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa iktidar partisi ANCnin liderliğine yeniden seçildi
AFRİKA

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa iktidar partisi ANC'nin liderliğine yeniden seçildi

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, iktidar partisi Afrika Ulusal Kongresi'nin (ANC) liderliğine ikinci kez seçildi.

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Haber Merkezi AA
Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa iktidar partisi ANCnin liderliğine yeniden seçildi
Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa

28 yıldır iktidarda olan ANC'nin 55. Ulusal Kongresi'nde eski Sağlık Bakanı Zweli Mkhize'ye karşı yarışan Ramaphosa, 1897 oy alan rakibi karşısında 2 bin 476 oyla galip geldi.

Öte yandan, partide başkan yardımcılığı görevine Ramaphosa'nın aday gösterdiği Oscar Mabuyane'ye karşı galip gelen Paul Mashatile getirildi.

Ramaphosa, 2024 seçimlerinde ANC'nin cumhurbaşkanı adayı olacak

2020'de kendisine ait çiftlikten kayıt dışı olduğu ileri sürülen en az 580 bin doların çalındığını güvenlik güçlerine bildirmediği için anayasayı ihlal etmekle suçlanan Ramaphosa, bu konuya ilişkin 13 Aralık'ta yapılan parlamento oylamasında ANC milletvekillerinin geniş desteğiyle cumhurbaşkanlığı koltuğunu korumayı başarmıştı.

ANC'nin liderlik yarışını kazanan Ramaphosa, böylece 2024'te düzenlenecek genel seçimlerde de iktidar partisinin cumhurbaşkanı adayı olmayı garantiledi.

Cyril Ramaphosa

Johannesburg kentinin Soweto ilçesinde 1952'de dünyaya gelen Ramaphosa, gençlik yıllarından itibaren beyaz ırkçı apartheid rejimine karşı mücadele saflarında yer aldı.

Güney Afrika'nın 1990'ların başında demokrasiye geçiş sürecinde kritik rol oynayan Ramaphosa, ülkenin en zengin iş insanlarından biri olma özelliği taşıyor.

ANC içinde yenilikçi kanadın lideri konumunda bulunan Ramaphosa, 2018'den bu yana sürdürdüğü cumhurbaşkanlığı görevini 2024'ten itibaren bir dönem daha devam ettirmeyi amaçlıyor.

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