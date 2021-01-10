Güney Afrika Cumhurbaşkanı: Demokrasi deneyimimizi ABD ile paylaşmaya hazırız

Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, ulusal medya kuruluşu SABC'ye verdiği demeçte, ABD Başkanı Trump'ın destekçilerinin Kongre binasını işgal etmesine değindi.
Yaşanan olayları "şok edici" bir gelişme olarak nitelendiren Ramaphosa, "Yorumculardan birinin, ABD'nin Güney Afrika'dan ve Nelson Mandela'dan öğrenilecek çok şeyi olduğunu söylediğini duyduğumda çok sevindim. Eğer gerçekten bizden bir şey öğrenmek istiyorlarsa, Güney Afrika Cumhuriyeti olarak barışçıl şekilde demokrasiye geçiş deneyimimizi ABD ile paylaşmaya hazırız" ifadelerini kullandı.
Ramaphosa, yaşanan olayların ABD demokrasisini temellerinden sarstığını belirterek, ABD'nin bu süreci usullere ve anayasaya uygun şekilde yürütmesi gerektiğini ifade etti.