Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Güney Afrika'da sel felaketinden 92 kişi hayatını kaybetti: Ulusal afet ilan edildi

Güney Afrika'da sel felaketinden 92 kişi hayatını kaybetti: Ulusal afet ilan edildi

00:4320/06/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
Açıklamada, sel felaketinde kaybolan kişiler için arama faaliyetlerin devam ettiği belirtilerek, bölge halkına kayıp kişilerin belirlenmesi için yardım çağrısında bulunuldu.
Açıklamada, sel felaketinde kaybolan kişiler için arama faaliyetlerin devam ettiği belirtilerek, bölge halkına kayıp kişilerin belirlenmesi için yardım çağrısında bulunuldu.

Güney Afrika, sel felaketi nedeniyle ulusal afet durumu ilan etti. Şiddetli yağış ve kar fırtınalarının vurduğu güney ve doğu bölgelerde 92 kişi hayatını kaybetti. Hükümet, etkilenen eyaletlere yardım için fon sağlayacak.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde hükümet, ülkenin güney ve doğu kıyı bölgelerinde etkili olan şiddetli yağışlar ile kar fırtınalarının neden olduğu, 92 kişinin yaşamını yitirdiği sel felaketi nedeniyle ulusal afet durumu ilan etti.

Hükümetten yapılan açıklamada, KwaZulu-Natal, Doğu Kap, Batı Kap ve Özgür Devlet eyaletlerinde olumsuz hava koşullarının yol açtığı maddi hasarın, hayati hizmetlerin aksamasına neden olmasından dolayı ulusal afet durumu ilan edildiği bildirildi.

Açıklamada, ulusal afet durumunun, hükümetin sel felaketinden etkilenen bölgelere yardım için fon sağlamasına olanak tanıdığı ifade edildi.


Hayatını kaybedenlerin sayısı 92'ye yükseldi

Doğu Cape eyaleti hükümetinden yapılan açıklamada, 9-12 Haziran tarihlerinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 92'ye yükseldiği kaydedildi.


#Güney Afrika
#sel
#ulusal afet
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Cuma namazı saat kaçta? 20 Haziran 2025 İstanbul, Ankara, İzmir il il öğle ezanı vakti ve cuma namazı saatleri