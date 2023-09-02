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Dünya

Güney Kore Kuzey'in seyir füzeleri fırlattığını duyurdu

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin Sarı Deniz yönüne seyir füzeleri fırlattığını açıkladı. Füzelere ilişkin teknik detaylara yer verilmeyen açıklamada, "Ordumuz, teyakkuzu güçlendirirken, ABD ile yakın işbirliği içinde tam hazırlığını sürdürüyor." ifadeleri kullanıldı.

08:43 . 2/09/2023 Cumartesi
AA
Kuzey Kore'den Güney'e seyir füzesi

Kuzey Kore'den Güney'e seyir füzesi

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığının yaptığı açıklamada, seyir füzelerinin 04.00 sularında fırlatıldığı kaydedildi.


Füzelere ilişkin teknik detaylara yer verilmeyen açıklamada, "Ordumuz, teyakkuzu güçlendirirken, ABD ile yakın işbirliği içinde tam hazırlığını sürdürüyor." ifadeleri kullanıldı.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Devlet Başkanlığı bünyesindeki Ulusal Savunma Konseyi de acil toplandı.


Füze denemelerinin, ABD ve Güney Kore'nin 17-31 Ağustos'taki "Ulchi Özgürlük Kalkanı (UFS)" askeri tatbikatı sonrası gerçekleşmesi dikkati çekti.


Kuzey Kore devlet medyasında, Güney Kore ve ABD'nin askeri tatbikatının, Kore Yarımadası'ndaki "nükleer savaş riskini derinleştirdiği" ifade edilmişti.



#Güney KORE
#Kuzey Kore
#füze
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