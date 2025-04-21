Güney Kore'de Yoon hakkındaki 'ayaklanma' davasının ikinci duruşmasında

Güney Kore'de, sıkıyönetim ilanı sonrası devlet başkanlığı görevinden azledilen Yoon Suk Yeol, "ayaklanma çıkarmak" suçlamasıyla hakkında açılan ceza davasının ikinci duruşmasına katıldı.
Güney Kore'de, sıkıyönetim ilanı sonrası devlet başkanlığı görevinden azledilen Yoon Suk Yeol'un, "ayaklanma çıkarmak" suçlamasıyla hakkında açılan ceza davasının ikinci duruşması başladı. Seul Merkez Bölge Mahkemesinde görülen dava öncesi Askeri İnsan Hakları Merkezi Direktörü Lim Tae-hoon (ortada) açıklama yaptı.
Dönemin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024'te "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak meclisin oylamasıyla bu kararın kaldırılması ve Bakanlar Kurulunun onayıyla geri adım atmak zorunda kalmıştı.
Ulusal Meclisin 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, Anayasa Mahkemesinin hakkında vereceği karara kadar geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı.
Anayasa Mahkemesi, yargılamanın ardından 4 Nisan'da verdiği kararda Ulusal Meclisin azil istemini kabul ederek Yoon'un sıkıyönetim ilanı nedeniyle görevden alınmasını onaylamıştı.