Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Asya
Güney Kore'de Yoon hakkındaki 'ayaklanma' davasının ikinci duruşmasında

Güney Kore'de Yoon hakkındaki 'ayaklanma' davasının ikinci duruşmasında

08:1421/04/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Güney Kore anayasasına göre "ayaklanma çıkarma" suçlamasıyla yargılanan kişiler, ömür boyu hapis ya da ölüm cezasına çarptırılabiliyor.
Güney Kore anayasasına göre "ayaklanma çıkarma" suçlamasıyla yargılanan kişiler, ömür boyu hapis ya da ölüm cezasına çarptırılabiliyor.

Güney Kore'de, sıkıyönetim ilanı sonrası devlet başkanlığı görevinden azledilen Yoon Suk Yeol, "ayaklanma çıkarmak" suçlamasıyla hakkında açılan ceza davasının ikinci duruşmasına katıldı.

Güney Kore'de, sıkıyönetim ilanı sonrası devlet başkanlığı görevinden azledilen Yoon Suk Yeol'un, "ayaklanma çıkarmak" suçlamasıyla hakkında açılan ceza davasının ikinci duruşması başladı. Seul Merkez Bölge Mahkemesinde görülen dava öncesi Askeri İnsan Hakları Merkezi Direktörü Lim Tae-hoon (ortada) açıklama yaptı.


Dönemin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024'te "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak meclisin oylamasıyla bu kararın kaldırılması ve Bakanlar Kurulunun onayıyla geri adım atmak zorunda kalmıştı.


Ulusal Meclisin 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, Anayasa Mahkemesinin hakkında vereceği karara kadar geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı.


Anayasa Mahkemesi, yargılamanın ardından 4 Nisan'da verdiği kararda Ulusal Meclisin azil istemini kabul ederek Yoon'un sıkıyönetim ilanı nedeniyle görevden alınmasını onaylamıştı.



#Seoul
#South Korea
#trial
#April
#2025
#Yoon Suk Yeol
#Impeached president
#insurrection trial
#second hearing
#Seoul Central District Court
#South Korea's former President
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ALES/1 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2025 ALES sonuç takvimi