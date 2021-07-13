Dünya Güney Koreden Kovid-19a karşı hız ve tempolu müzik yasağı
ASYA

Güney Kore’den Kovid-19'a karşı hız ve tempolu müzik yasağı

Güney Kore’de korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında başkent Seul’deki spor salonlarında terlemeyi azaltmak için saniye başına 120 bpm'den daha yüksek tempolu şarkılar çalınması yasaklanacak ve koşu bantlarına maksimum 6 km/sa hız sınırlaması getirilecek.

Haber Merkezi İHA
Güney Kore’den Kovid-19a karşı hız ve tempolu müzik yasağı
Koşu bantları


Dünya genelinde yeni tip korona virüse (Covid-19) yönelik tedbirler kapsamında çeşitli kısıtlamalar uygulanmaya devam ederken, Güney Kore’de ilginç bir kısıtlamaya imza atıldı. Ülkedeki mevcut Covid-19 tedbirleri kapsamında başkent Seul’deki spor salonlarında terlemeyi azaltarak virüsün yayılmasını önlemek için yüksek tempolu şarkıların yasaklanması kararlaştırıldı.

Yeni kısıtlama kapsamında spor salonlarına dakikada 120 bpm’den (saniye başına düşen dörtlük vuruş sayısı) daha yüksek tempoda müzik çalmamaları talimatı verildi.

Koşu bantları için de hız sınırı getirilecek ve maksimum 6 km/sa (3.7 mph) ile sınırlandırılacak.

  • Kapalı spor tesislerinde ise bir seferde 2 saatten fazla zaman geçirilemeyecek ve duşlar kullanılamayacak. Ayrıca kentteki tüm spor tesisleri saat 22.00’de kapatılacak.


Seul genelinde zumba, spin ve aerobik gibi egzersiz derslerine katılanlar önümüzdeki hafta pazartesi gününden itibaren hızlı ritimli şarkılara yönelik kısıtlamalarla karşı karşıya olacak.

Türkiye'nin 12 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı: Haritaya bir mavi il daha eklendi
KORONAVİRÜS
Türkiye'nin 12 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı: Haritaya bir mavi il daha eklendi

Sağlık uzmanları destekliyor spor salonu sahipleri sorguluyor

Sağlık uzmanları, spor salonlarında virüs bulaşma ihtimaline ilişkin fazla gösterge olmasa da yeni kısıtlamaların insanların çok hızlı nefes almasını ve terlemesini önleyerek bulaşmayı kısıtlayacağını düşünüyor. Uzmanlar ayrıca, söz konusu tedbirler ile spor salonlarının tamamen kapanmasının da önüne geçildiğini söylüyor.

Öte yandan spor salonu sahipleri söz konusu kısıtlamaya itiraz etti. Tempolu şarkılar yerine klasik müzik dinleyerek spor yapmanın virüsün yayılmasında etkili olduğuna dair herhangi bir kanıt olup olmadığı sorgulandı. Çok sayıda kişinin kulaklıkla müzik dinlediği belirtilerek, insanların ne dinlediğinin nasıl anlaşılacağı sorgulandı.

"Ülke, maksimum kriz seviyesine ulaştı”

Güney Kore’de salgının başından bu yana 170 bin 296 vaka tespit edilirken, 2 bin 46 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Güney Kore Başbakanı Kim Boo-kyum geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, ülkenin maksimum kriz seviyesine ulaştığı konusunda uyardı.

K-Pop’un durumu ne olacak?

K-Pop tempo testini büyük ölçüde geçerken, dünya çapında üne sahip BTS grubunun en sevilen şarkılarının tempoları 110-115 bpm olduğu için kısıtlamanın dışında kalıyor. Ancak Blackpink grubunun sevilen şarkılarının çoğunu yaklaşık 130 bpm tempoda olduğu için kısıtlamaya dahil olacak.

'Quercetin' molekülünün Kovid-19'a etkinliği kanıtlandı
KORONAVİRÜS
'Quercetin' molekülünün Kovid-19'a etkinliği kanıtlandı

Dünya genelinde 3 milyar 440 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı: Türkiye en çok aşı yapılan 9. ülke
KORONAVİRÜS
Dünya genelinde 3 milyar 440 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı: Türkiye en çok aşı yapılan 9. ülke
Abone Ol Google News
Sır perdesi aralanıyor

Sır perdesi aralanıyor

​Türkiye'nin konuştuğu Büyükşen cinayetinde 24 gözaltı.
Her şey bir anda oldu

Her şey bir anda oldu

Su seviyesi aniden yükseldi: Böyle kurtarılmayı beklediler.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepeden İstanbullulara çifte müjde: Artık ücretsiz olacak

​Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi açıkladı hazırlıklar başladı

​Sağlık Bakanı Koca'dan delta varyantı açıklaması.

Mehmet Aydın 75 bin yılla yargılanıyor.

​MHP Genel Başkanı Bahçeli'den önemli mesajlar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.