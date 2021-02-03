Dünya Gürcistanda İHA üreten firma Bayraktar TB2yi örnek alıyoruz
ASYA

Gürcistan’da İHA üreten firma: Bayraktar TB2’yi örnek alıyoruz

Gürcistan’ın geliştirdiği T-31 İHA’nın üretici firması tarafından hazırlanan raporda, Türk yapımı Bayraktar İHA’ların sergilediği performansın temel ölçüt alındığı belirtildi. Firmadan yapılan açıklamada, "Türkiye’nin deneyimini kullanmak niyetindeyiz" ifadeleri kullandı.

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Bayraktar TB2
Bayraktar TB2

Maliyeti, muadillerine göre özellikleri ve savaş alanlarındaki başarısıyla uluslararası basının gündeminden düşmeyen Türkiye üretimi Bayraktar TB2 İHA’lar, şimdi de Gürcistan’ın radarında.

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2019 yılından bu yana T-31 Projesi olarak bilinen ve “ülkenin silahlı kuvvetlerine yeni bir boyut katacağı” düşünülen keşif ve saldırı amaçlı insansız hava aracını geliştirmek için çalışan üretici firma Tbilisi Aviation Plant, Bayraktar İHA’yı örnek aldıklarını açıkladı.

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Gürcistan’da yayım yapan televizyon kanalı Business Media Georgia tarafından yayınlanan bir raporda, Gürcistan’ın yerel kaynaklarıyla geliştirdiği T-31’in son durumu paylaşıldı.

Raporda, özellikle Karabağ’da Bayraktar TB2 S/İHA’nın sergilediği performansın T-31 taarruzi İHA’da ve diğer hava araçlarında temel ölçüt alındığı belirtildi.

  • Üretici firma T-31 hakkında, “Türkiye’nin deneyimini kullanmak niyetindeyiz” ifadelerini kullandı.

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