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Dünya Haftere petrol anlaşması için Körfezden izin çıkmadı Kesinti devam edecek
ORTADOĞU

Hafter'e petrol anlaşması için Körfez'den izin çıkmadı: Kesinti devam edecek

Libya'da Halife Hafter, sunduğu şartlar kabul edilene kadar petrol üretim kesintisinin devam edeceğini açıkladı. Körfez ülkeleri, Libya petrollerinin piyasaya girmemesi için Hafter güçlerine uzun süredir baskı yapıyordu. Taraflar arasındaki petrol uzlaşmasına rağmen, Hafter güçleri kontrolündeki petrol bölgelerinden ihracata izin vermedi.

Haber Merkezi AA
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Hafter'in liderlik ettiği Libya Ulusal Ordusu isimli silahlı grubun sözcüsü Ahmed el-Mismari, sosyal medya hesabından yayınladığı videolu mesajda, yazılı bir açıklama okudu.

Halife Hafter sözcüsü Mismari'nin kabileler adına yaptığını iddia ettiği açıklamaya göre, söz konusu kabilelerin şartları karşılanmadan ülkedeki petrol üretim kesintisinin devam edeceği belirtildi.

  • Libya'da elde edilen petrol gelirlerinin üçüncü bir ülkedeki banka hesabında toplanması ve buradan dağıtılmasının şart koşulduğu açıklamada, gelirlerin eşit dağıtılacağı bir düzen kurulmasının yanı sıra Libya Merkez Bankasının denetime girmesi talep edildi.

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Mismari, Hafter'in işgali altında olan Petrol Hilali bölgesindeki Sidra Petrol Limanı'nda dün bir ham petrol tankerine depodan yükleme yapılmasına ilişkin durumun, limanın emniyeti gerekçesiyle yapıldığını ve istisnai bir durum olduğunu savundu.

Libya'da petrolün çıkartılması, işlenmesi, dağıtılması ve ihracatından sorumlu Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC) dün yaptığı açıklamada, Sidra Limanı'nda bir petrol tankerine yükleme yapıldığını ve ülke genelindeki petrol tesislerinde üretimin ve ihracatın başlayacağını duyurmuştu.

NOC'nin söz konusu açıklaması, başta Birleşmiş Milletler ve ABD olmak üzere bir çok ülke tarafından memnuniyetle karşılanmıştı.

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Hafter yanlısı grupların, Libya hükümetine giden kaynakları kesmek için ülkenin doğu kesimlerindeki petrol tesislerini ocak ayında kapatmasıyla petrol üretimi neredeyse durma noktasına geldi.

  • Bu yılın başında günde 1,2 milyon varil ham petrol üretebilen Afrika'nın en büyük petrol rezervine sahip ülkesi Libya, Halife Hafter yanlısı grupların 6 aydan uzun süre petrol üretimini kesintiye uğratması nedeniyle günde 100 bin varilin altına gerilemiş, ülkede akaryakıt kuyrukları sıradan bir hale gelmişti.

HAFTER PAZARLIK KOZU OLARAK KULLANIYOR

Uzmanlar, Libya'da hükümet karşısında üst üste kayıplar veren ve siyasi müzakerelere dönülmesi için çıkış yolu arayan Hafter'in, pazarlık kozu olarak kullandığı petrol üretim kesintisi nedeniyle uluslararası baskı altında olduğunu ifade ediyor.

NOC, giderek uzayan petrol üretim kesintisinin altyapıya zarar verdiğini, üretimi uzunca bir süre için yarı yarıya düşürebileceği ve petrol kuyularındaki verimi kalıcı biçimde bozabileceği uyarısında bulunmuştu.

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