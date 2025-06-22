Hamaney haleflerini belirledi iddiası

ABD merkezli The New York Times gazetesi, haberini ismini açıklamayan İranlı yetkililere dayandırdı. Haberde, Hamaney’in İsrail’in İran’daki askeri ve nükleer hedeflere yönelik artan hava saldırıları nedeniyle şu anda güvenli bir yeraltı sığınağında bulunduğu, yönetimi buradan sürdürdüğü ve yalnızca güvendiği bir danışman aracılığıyla iletişim kurduğu ileri sürüldü. Öne çıkan detaylardan biri ise, uzun süredir babasının yerine geçeceği öne sürülen Hamaney’in oğlu Mücteba Hamaney’in halef adayları arasında yer almaması oldu.