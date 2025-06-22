Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Hamaney haleflerini belirledi iddiası

Hamaney haleflerini belirledi iddiası

04:0022/06/2025, Pazar
G: 22/06/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Hamaney.
Hamaney.

ABD basınında yer alan iddialara göre, İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail’le devam eden çatışmaların ortasında, olası bir suikast ya da savaşta hayatını kaybetmesi durumuna karşı üç üst düzey din adamını halef adayı olarak belirledi.

ABD merkezli The New York Times gazetesi, haberini ismini açıklamayan İranlı yetkililere dayandırdı. Haberde, Hamaney’in İsrail’in İran’daki askeri ve nükleer hedeflere yönelik artan hava saldırıları nedeniyle şu anda güvenli bir yeraltı sığınağında bulunduğu, yönetimi buradan sürdürdüğü ve yalnızca güvendiği bir danışman aracılığıyla iletişim kurduğu ileri sürüldü. Öne çıkan detaylardan biri ise, uzun süredir babasının yerine geçeceği öne sürülen Hamaney’in oğlu Mücteba Hamaney’in halef adayları arasında yer almaması oldu.



#Hamaney
#İran
#Orta Doğu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İslam modernizmi nasıl ortaya çıktı?