Hamas duyurdu: Takas süresiz askıda

Terör devleti İsrail'in ateşkesi yokuşa süren tavırları sonucu Hamas, esir takasını erteledi. Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, 15 Şubat’ta yapılması planlanan esir takasının, İsrail taahhütlerine uyana ve geçmiş haftalardaki sorumluluklarını geriye dönük olarak telafi edene kadar süresiz olarak ertelendiğini açıkladı. Ebu Ubeyde, İsrail’in ateşkes anlaşmasının maddelerine uyması halinde, kendilerinin de bu maddelere bağlı kalacaklarını teyit ettiklerini ifade etti. Hamas'tan yapılan açıklamada da İsrail'in ateşkes anlaşmasının 4 maddesini ihlal ettiği vurgulanan açıklamada, söz konusu maddeler şöyle sıralandı:

"Yerinden edilen Filistinlilerin Gazze Şeridi'nin kuzeyine dönüşleri geciktirildi. Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler, hava saldırıları ve üzerlerine açılan ateşle hedef alındı. Barınma malzemelerinin Gazze'ye girişine izin verilmedi. Tıbbi malzeme ve ilaçların Gazze'ye girişine geç izin verildi."





TERÖR DEVLETİNDE YENİDEN SAVAŞ TAMTAMLARI ÇALIYOR

Hamas'ın esir takasını askıya alması sonrası İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, askeri kadrolarla güvenlik istişareleri yaptı. Bugün akşam toplanacak güvenlik kabinesi toplantısı da sabah saatlerine çekildi. Aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisi lideri Itamar Ben-Gvir, ordunun Gazze'de insani yardım malzemeleri dahil her şeyi vurmasını isterken Savunma Bakanı Yisrael Katz, orduya Gazze'de muhtemel her türlü senaryoya karşı "hazırlıklı olma" talimatı verdi.





KATİL YENİ ŞARTLAR SUNMA PEŞİNDE!

Diğer taraftan Yedioth Ahronoth gazetesinin verdiği bilgiye göre, Netanyahu, bugünki kabine toplantısında, ateşkesin ikinci aşaması için yeni şartlarını sunacak. Gazete, Netenyahu'nun kabineye Hamas liderlerinin Gazze'den uzaklaştırılması, Kassam Tugayları'nın feshedilmesi ve tüm esirlerin serbest bırakılması şartını getirerek kabine üyelerine oylama yaptıracağını öne sürdü. Diplomatik kaynaklar ise Hamas'ın reddedeceği bu şartların onaylanması halinde ateşkesin tehlikeye düşeceğini ifade etti.



