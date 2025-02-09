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Hamas heyeti Tahran'da

Hamas heyeti Tahran'da

09:119/02/2025, Pazar
AA
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Hamas Liderlik Konseyi Başkanı Muhammed İsmail Derviş'in başkanlığındaki heyet, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile başkent Tahran'da bir araya geldi.
Hamas Liderlik Konseyi Başkanı Muhammed İsmail Derviş'in başkanlığındaki heyet, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile başkent Tahran'da bir araya geldi.

Hamas Liderlik Konseyi Başkanı Muhammed İsmail Derviş'in başkanlığındaki heyet, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ile Tahran'da bir araya geldi.

Hamas
'tan yapılan yazılı açıklamada, İran'a resmi ziyaret gerçekleştiren Hamas heyetinin, Tahran'da İranlı üst düzey yetkililer tarafından kabul edildiği belirtildi.

Açıklamada, Hamas Liderlik Konseyi Başkanı Derviş'in başkanlığındaki heyetin, İran lideri Hamaney, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ve İran Meclis Başkanı Kalibaf ile gerçekleştirdiği görüşmede, Gazze Şeridi'nde sağlanan ateşkesi ele aldığı kaydedildi.

İsrail'in, Gazze Şeridi'ndeki planlarını bertaraf eden yerlerinden edilen Filistinlilerin evlerine "destansı geri dönüşü"nün görüşmede ele alınan önemli meselelerden biri olduğu vurgulanan açıklamada,
"Heyet, İran İslam Cumhuriyeti'nin Filistin halkını ve direnişini desteklemedeki tarihi rolünü, Gazze için harekete geçen Lübnan, Yemen ve Irak'taki destek cephelerini takdir etti ve direniş projesinin bölgesel düzeyde ilerlediği değerlendirmesinde bulundu."
ifadeleri kullanıldı.


Açıklamada, İran lideri Hamaney'in "Şehitlerin bereketi mutlaka zafere götürüyor. Bu zafer de direniş metodunu güçlendiriyor." ifadelerini kullandığı belirtildi.


İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın da
"İran'ın Filistin direnişine ve halkının zaferinin güçlendirilmesine destek vermeye devam edeceğine"
dikkati çekerek, bölge ülkelerine, Gazze Şeridi'nin yeniden inşası ve Filistin halkına yardım sağlaması projesine destek verme çağrısında bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada, heyette Halil el-Hayye, Nizar Avadullah, Zahir Cabbarin, İzzet er-Rişk, Muhammed Nasr, Tahir en-Nunu ile Hamas'ın Tahran temsilcisi Halid el-Kaddumi'nin yer aldığı bildirildi.





#Filistin
#gazze
#Hamas
#İran

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