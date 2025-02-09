Hamas heyeti Tahran'da

Hamas Liderlik Konseyi Başkanı Muhammed İsmail Derviş'in başkanlığındaki heyet, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ile Tahran'da bir araya geldi.
Açıklamada, Hamas Liderlik Konseyi Başkanı Derviş'in başkanlığındaki heyetin, İran lideri Hamaney, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ve İran Meclis Başkanı Kalibaf ile gerçekleştirdiği görüşmede, Gazze Şeridi'nde sağlanan ateşkesi ele aldığı kaydedildi.
Açıklamada, İran lideri Hamaney'in "Şehitlerin bereketi mutlaka zafere götürüyor. Bu zafer de direniş metodunu güçlendiriyor." ifadelerini kullandığı belirtildi.
Açıklamada, heyette Halil el-Hayye, Nizar Avadullah, Zahir Cabbarin, İzzet er-Rişk, Muhammed Nasr, Tahir en-Nunu ile Hamas'ın Tahran temsilcisi Halid el-Kaddumi'nin yer aldığı bildirildi.