Hamas heyeti Tahran'da

"Heyet, İran İslam Cumhuriyeti'nin Filistin halkını ve direnişini desteklemedeki tarihi rolünü, Gazze için harekete geçen Lübnan, Yemen ve Irak'taki destek cephelerini takdir etti ve direniş projesinin bölgesel düzeyde ilerlediği değerlendirmesinde bulundu."