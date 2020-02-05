Dünya Hindistan ile Pakistanın paylaşamadığı Cammu Keşmirde çatışma 3 kişi yaşamını yitirdi
ASYA

Hindistan ile Pakistan'ın paylaşamadığı Cammu Keşmir'de çatışma: 3 kişi yaşamını yitirdi

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde, güvenlik güçleriyle direnişçiler arasında çıkan çatışmada 3 kişi hayatını kaybetti.

Haber Merkezi AA
Sık sık güvenlik kuvvetleri ile sivil halk arasında çatışma çıkıyor.
Sık sık güvenlik kuvvetleri ile sivil halk arasında çatışma çıkıyor.

Srinagar'a yakın Shalteng bölgesinde motosikletli 3 kişi ile devriye gezen güvenlik kuvvetleri arasında çatışma çıktı.

Hint basınındaki haberlere göre, yetkililer, çıkan çatışmada iki direnişçi ve bir güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini, bir direnişçinin yakalandığını bildirdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta Türkiye ve Pakistan ortak ev sahipliğinde 'Nefret Söylemiyle Mücadele' temalı yüksek düzeyli yan etkinliğe katıldı. Erdoğan, Hindistan'ın hem ülke içinde hem de Keşmir bölgesindeki Müslümanları hedef alan uygulamalarını sert sözlerle eleştirdi.

Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den itibaren Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

  • Ancak Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos 2019'da iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırdı ve eyaleti ikiye böldü. Eyalet, 31 Ekim 2019'da resmi olarak merkeze bağlı Cammu Keşmir ve Ladakh "Birlik Toprağı" statüsünde iki bölgeye ayrıldı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmıştı. Sokağa çıkma yasağının yanı sıra internet, telefon ve ulaşım kısıtlamaları getirilmiş ve bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

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