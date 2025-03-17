Hindistan ile Yeni Zelanda, savunma alanındaki işbirliklerini güçlendirmek için anlaşma imzaladı

Hindustan Times'ın haberine göre, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, resmi ziyaret kapsamında başkent Yeni Delhi'de bulunan Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon ile ortak basın toplantısı düzenledi.





Modi, Luxon ile özellikle ticaret, savunma, eğitim, tarım ve terörle mücadele alanlarındaki işbirliğini artırmaya odaklanan kapsamlı görüşmeler yaptığını belirtti.









Savunma ve güvenlik alanındaki ortaklığı güçlendirmek için yol haritası hazırlamaya istekli olduklarını ifade eden Modi, iki ülkenin de özgür, müreffeh ve güvenli Hint-Pasifik bölgesi fikrini desteklediğini vurguladı.





Modi, mevkidaşı Luxon ile savunma anlaşmasına imza attıklarını dile getirerek, "Her ikimiz de özgür, açık ve müreffeh bir Hint-Pasifik bölgesini destekliyoruz. Yayılmacılıktansa kalkınmayı önceleyen politikaların arkasındayız." i fadelerini kullandı.



