Hindistan ile Yeni Zelanda, savunma alanındaki işbirliklerini güçlendirmek için anlaşma imzaladı

Hindistan ve Yeni Zelanda, Hint-Pasifik bölgesinde güvenlik ve istikrarı sağlamak amacıyla savunma işbirliklerini pekiştirecek bir anlaşma imzaladı.
Hindustan Times'ın haberine göre, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, resmi ziyaret kapsamında başkent Yeni Delhi'de bulunan Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Modi, Luxon ile özellikle ticaret, savunma, eğitim, tarım ve terörle mücadele alanlarındaki işbirliğini artırmaya odaklanan kapsamlı görüşmeler yaptığını belirtti.
Savunma ve güvenlik alanındaki ortaklığı güçlendirmek için yol haritası hazırlamaya istekli olduklarını ifade eden Modi, iki ülkenin de özgür, müreffeh ve güvenli Hint-Pasifik bölgesi fikrini desteklediğini vurguladı.
Başbakan Luxon da Modi ile yaptığı görüşmenin son derece verimli geçtiğini ve iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek için yakın çalışma yürüteceklerini söyledi.