Dünya Hindistanda buzul parçasının nehre düşmesi sonucu oluşan selde 150 kişiden haber alınamıyor
ASYA

Hindistan’da buzul parçasının nehre düşmesi sonucu oluşan selde 150 kişiden haber alınamıyor

Hindistan’da Nanda Devi buzulunun bir parçasının kırılarak Dhauliganga Nehri'ne düşmesinin ardından meydana gelen selin bir elektrik santraline ve çok sayıda yerleşim yerine zarar verdiği ve yaklaşık 150 kişinin ölmüş olabileceği bildirildi. Yetkililer 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

Haber Merkezi AA
Hindistan'da nehre düşen buzul sele neden oldu.
Hindistan'da nehre düşen buzul sele neden oldu.

"Hindustan Times"ın haberine göre, Uttarancal eyaletindeki Chamoli bölgesinde bulunan Dhauliganga Nehri'ne buzul düşmesi sonucu sel meydana geldi.

  • Felaketin ardından 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını belirten yetkililer, bölgede hidroelektrik projesinde çalışan en az 150 işçinin akıbetlerinin henüz bilinmediğini bildirdi.

Yetkililer, Dhauliganga Nehri kıyısında bulunan birçok evin yıkıldığını ifade ederek, Pauri, Tehri, Rudraprayag, Haridwar ve Dehradun bölge halkını olası bir felakete karşı uyardı.

DHA
Hindistan’da buzul düşünce nehir taştı.

Hint-Tibet Sınır Polisi (ITBP), felaketin yaşandığı Raini köyü yakınlarında, arama kurtarma operasyonu başlattı. ITBP Sözcüsü Vivek Pandey, 200’den fazla polisin kurtarma çalışmasında yer aldığını ve durumun kontrol altında olduğunu bildirdi.

Hindistan İçişleri Bakanı Amit Shah, Ulusal Afet Müdahale Gücü’ne (NDRF) bağlı 4 ekibin olay yerinde olduğunu ve destek ekiplerinin Yeni Delhi’den Uttarakhand’a hareket ettiğini ifade etti.

DHA
Yetkililer, en az 150 kişinin ölmesinden endişe ediyor.

Selden etkilenen bölgelerde kurtarma çalışmalarına katılmak üzere 3 helikopterin Dehradun ve civarında konuşlandırıldığı belirtildi.

Uttarancal Eyalet Başkanı Trivendra Singh Rawat, halkı yaşanan felaketle ilgili eski sel videolarını kullanarak yanlış bilgi yaymaktan kaçınmaya çağırdı.

Felaketin yaşandığı sırada etkinlik için Assam’da bulunan Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Uttarancal’daki talihsiz durumu sürekli takip ettiğini, halkın felaketzedelerin yanında olduğunu ve onlar için dua ettiğini belirtti.

Uttarancal'da 2013'te şiddetli yağışlar sonrası meydana gelen heyelan ve sellerde binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Hindistan'da dehşet anları: Taşan nehir önüne geleni sildi süpürdü
OYNAT 00:59
Hindistan'da dehşet anları: Taşan nehir önüne geleni sildi süpürdü
Hindistan'ın kuzeyindeki Uttarakand eyaletinde Himalayalar'dan kopan buzul parçası, Chamoli bölgesindeki Dhauliganga Nehri'ne düştü. Uttarakhand eyalet yönetimi, nehirde su seviyesinin yükselmesi sonucu meydana gelen ani selde yaklaşık 100-150 kişinin ölmüş olabileceğini açıkladı. Nehrin çevresindeki köylerde büyük hasar meydana gelirken, bölgede tahliye emri verildiği öğrenildi. Bölgedeki hidroelektrik santralinde çalışan işçilerin de kayıp olduğu belirtildi.


Abone Ol Google News
Buzul faciası

Buzul faciası

Hindistan'da nehre düşen buzul sele neden oldu, 150 kişi kayıp.
Böyle yakalandılar

Böyle yakalandılar

​Polis baskınında şaşkına çeviren anlar.
CHPdeki taciz tecavüz olaylarına sessiz kalan Kaftancıoğluna vatandaştan tepki: Her şeyi örtbas etmekte ustasınız

Doğuş İnşaat yapacak

Doğuş İnşaat yapacak

​Ukrayna'da yeni Kremençuk Köprü projesi.

12 yaşında bağlama ustası oldu

12 yaşında bağlama ustası oldu

​6 yaşından beri Neşet Ertaş dinliyor...
Gizemi 3 gündür çözülemiyor

Gizemi 3 gündür çözülemiyor

'Avrupa'dan mı Amerika'dan mı getirip bıraktılar bilemiyoruz'

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.