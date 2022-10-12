Hindistan'da Müslümanlar linç gruplarının zulmüne maruz kalıyor

Hindistan'ın Gujarat eyaletinde Müslüman gençlerin "Hindu töreninde taş attıkları" iddiasıyla polis tarafından direğe bağlanarak darbedildikleri işkence görüntüleri sosyal medyada büyük tepki topladı.

Hindistan'da İngilizce yayın yapan The Milli Gazette'nin Genel Yayın Yönetmeni Dr. Zafarul Islam Khan, 4 Ekim'de polisin, radikal Hindu kalabalığın sloganları eşliğinde Hindu geçit törenine taş attığı iddia edilen Müslüman gençlere işkence yaptığı görüntüleri değerlendirdi.

OYNAT 02:09 Hindistan polisi Müslüman gençlere işkence yaptı Hindistan'ın Gujarat eyaletinde Müslüman gençlerin 'Hindu töreninde taş attıkları' iddiasıyla polis tarafından direğe bağlanarak darbedildikleri işkence görüntüleri sosyal medyada büyük tepki topladı. Hindistan'daki Müslümanlar, radikal linç grupları ve politik ayrımcılığın yanı sıra sistematik polis şiddetine de maruz bırakılıyor. Müslümanların uğradığı saldırıların faillerinin cezalandırılmaması, Müslüman karşıtı propaganda yapan siyasilerin terfi alması, gizli ve açık alanlarda polisin uyguladığı şiddetin yaptırımının olmaması tepkilere yol açıyor. Hindistan'da İngilizce yayın yapan The Milli Gazette'nin Genel Yayın Yönetmeni Dr. Zafarul Islam Khan, 4 Ekim'de polisin, radikal Hindu kalabalığın sloganları eşliğinde, Hindu geçit törenine taş attığı iddia edilen Müslüman gençlere işkence yaptığı görüntüleri AA muhabirine değerlendirdi. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

MÜSLÜMANLARA SALDIRI GÜNDELİK OLAYLAR HALİNE GELDİ

Khan, ülkede Müslümanlara yönelik polis şiddeti, linçler ve ev yıkımlarının Hindistan Halk Partisi (BJP) hükümetinde gündelik olaylar haline geldiğini belirterek, Narendra Modi'nin başbakanlığa seçildiği günden beri Müslümanlara radikal Hindu gruplar tarafından 700'den fazla linç vakası gerçekleştirildiğini, polisin ise bu konuda harekete geçmediğini söyledi.

REKLAM

Radikal Hindu gruplara bu faaliyetleri nedeniyle hiçbir yaptırımın uygulanmadığını kaydeden Khan, "Görüntülerdekilerse sıradan insanlar değil, sivil giyimli polisler yani saldırılar polis tarafından da yapılıyor. Sadece Hindu törenine taş attıkları iddia edildiği için Müslüman gençler bu işkenceye maruz kaldı." dedi.

Khan, Müslümanların artık günlük yaşamlarının her anında tehdit altında olduklarına dikkati çekerek, "Sıradan insanlar Müslümanlara saldırıyor. Polisler kamuya açık alanlarda, karakollarda ve hapishanede Müslümanlara saldırıyor. Siyasiler, Müslüman karşıtı sloganlar atıyor ve linç gruplarını teşvik ediyor. Bu saldırılar artık gündelik olaylar haline geldi. Polislerin direğe bağlayıp sopayla işkence ettiği Müslüman gençler, Hindu törenine taş atmakla itham edildikleri için bu işkenceye maruz kaldı ama onların taş atıp atmadıklarına dair bir soruşturma bile yapılmadı. Sadece böyle bir iddia var diye bu işkence yapıldı." ifadelerini kullandı.

MÜSLÜMANLARI ÖLDÜRÜN DİYEN BAKAN ULUSAL KABİNEYE SEÇİLDİ

Müslümanlar için "Öldürün" çağrısı yapan Eyalet Bakanı, ulusal kabinede bakan oldu

Müslümanlara yönelik saldırıların faillerinin, neredeyse hiç karşılık görmediğinin altını çizen Khan, bu yüzden linç gruplarına katılımların büyüdüğünü ve hem polis şiddetinin hem de radikal Hindu grupların linçlerinin her geçen gün arttığını ifade etti.

REKLAM

Khan, sözlerine şöyle devam etti:

"Şubat 2020'de eski eyalet bakanlarından Anurag Thakur, seçim çalışmaları sırasında Müslümanları kastederek 'Şerefsizleri öldürün" şeklinde kalabalığın önünde slogan attı. Ona bununla ilgili hiçbir yaptırım uygulanmadığı gibi eyalet bakanıyken ulusal kabinede bakan oldu. Polisler de Müslümanlara yönelik saldırılarında yaptırım değil, teşvik ve terfi alıyor. Hükümet, bunu açıktan söylemese de onların politikası aslında bu. Hindu milliyetçisi hükümetimizin politikaları 'Hindular üst sınıf, Müslümanlarsa ikinci sınıf vatandaşlar haline getirilmeli' şeklinde özetlenebilir."

Müslümanların sadece fiziki şiddete maruz kalmadığını, bunun yanı sıra çok basit gerekçelerle evlerinin yıkıldığını anlatan Khan, "Bir Müslüman Hindu ile münakaşa etse o Hindu gidip yanında polis ve buldozerle gelip Müslüman'ın evini yıktırabilir. Daha dün yine bir Müslüman'ın evi bu gerekçe ile yıkıldı. Müslümanlar, mağdur olduklarında bir şekilde meseleyi yargıya taşımayı başarsalar bile suçlular ya hiç ceza almıyor ya da bir iki hafta hapiste kalıp çıkıyor." diye konuştu.

REKLAM

Khan, aşırıcı Hindulara suç işleme özgürlüğünün verildiğini, Müslümanların ise ifade özgürlüklerinin ellerinden alındığını belirterek, "Müslümanlar dışarı çıkmamalılar, gösteri veya protesto organize etmemeliler. BJP hükümetinde onlar 'ikinci sınıf vatandaş' olduklarından sesiz durup zincirlerine bağlı kalmalılar." değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası Af Örgütü ve Hindistan Parlamentosu üyesi de polisin işkencesini Twitter'dan kınadı

Hindistan'ın Gujarat eyaletinde sivil giyimli polisler, 4 Ekim'de bir meydanda Müslüman erkekleri direğe bağlayıp sopalarla darbetti.

Sosyal medyada tepki çeken videoda aralarında üst düzey yetkililerin de bulunduğu emniyet güçlerine bağlı güvenlik personelinin direğe bağladığı 9 Müslüman erkeği halka açık şekilde dövdüğü görülüyor.

Görüntülerde Müslümanların sopalarla darbedilmesini seyreden Hinduların, tezahüratta bulunmaları ve milliyetçi sloganlar atması dikkati çekiyor.

REKLAM

DÜNYA Hindu çeteler yaktı yıktı: Hindistan’da Müslümanlara yönelik saldırılar artıyor

Sosyal medyadan olaya tepki gösterenlerin arasında Uluslararası Af Örgütü ve Hindistan Parlamentosu Milletvekili Asaduddin Owaisi de yer aldı.

Uluslararası Af Örgütünün olaydan bir gün sonra Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Gujarat polisinin, bir direğe bağlanan Müslüman erkekleri dövmek için sopa gibi araçlar kullanması ciddi insan hakları ihlalidir ve hukukun üstünlüğüne olan saygısızlığı gösterir. Gujarat polisine daha az öldürücü silahlar kullanılsa da ceza vermenin asla kolluk kuvveti eylemi olmadığını hatırlatıyoruz. Bu olayda polis yasallık, gereklilik, orantılılık ve hesap verebilirlik gibi yol gösterici ilkeleri açıkça görmezden geldi." ifadelerine yer verildi.