Dünya Hollanda çiçek mezadı durdu 100 milyon dal çiçek çöpe gidecek
KORONAVİRÜS

Hollanda çiçek mezadı durdu,100 milyon dal çiçek çöpe gidecek

Hollanda çiçek mezadı durdu: 100 milyon dal çiçek çöpe gidecek

Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (OAİB) Başkanı İsmail Yılmaz, dünyanın en büyük çiçek mezadının yer aldığı Hollanda'nın, tribün işlemlerini durdurması üzerine kesme çiçek ihracatı yapılamadığını söyledi. Seralarda çiçeklerin sökülmeye başlandığını ve en az 100 milyon dal çiçeğin çöpe gideceğini ifade eden Yılmaz, kredilerde erteleme süresinin 1 yıl olması gerektiğini söyledi.

Haber Merkezi DHA
Dünyanın en büyük çiçek mezadının yer aldığı Hollanda'nın bu hafta başından itibaren çiçek alım- satımı yapılan tribünleri kapattı
Dünyanın en büyük çiçek mezadının yer aldığı Hollanda'nın bu hafta başından itibaren çiçek alım- satımı yapılan tribünleri kapattı

Tüm dünyada etkili olan koronavirüs salgını, kesme çiçek ve süs bitkileri sektörünü de vurdu. OAİB Başkanı İsmail Yılmaz, salgın nedeniyle, kesme çiçek ve süs bitkileri sektöründeki en büyük pazar olan Hollanda ve İngiltere'ye ihracatın yok denecek kadar azaldığını söyledi.

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Dünyanın en büyük çiçek mezadının yer aldığı Hollanda'nın bu hafta başından itibaren çiçek alım- satımı yapılan tribünleri kapattığını belirten Yılmaz, şu şekilde açıklamada bulundu:

"Şu an sadece online ortamda alım-satım yapılabiliyor. Ama tabi ki insanlar sokağa çıkmadığı için, en büyük pazarımız olan Hollanda ve İngiltere'de çiçek ticareti durma noktasında. Zaten uçuşlar yasaklandığı için ürün gönderemiyoruz. Sadece TIR'larla gönderilebiliyor, ancak oradaki partnerlerimiz de ürün istemediği ve karayoluyla ilgili alınan tedbirler nedeniyle çok küçük düzeyde sevkiyat yapılabiliyor."

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OAİB Başkanı İsmail Yılmaz

'100 milyon dal çiçek çöpe gidebilir'

Süs bitkileri ve kesme çiçek sektörü ticaretinin ciddi sıkıntı içinde olduğunu kaydeden Yılmaz, Antalya'da 5 bin dönüme yakın kesme çiçek serası olduğunu, bazı seralarda ürünlerin sökülmeye başlandığını anlattı. Büyük bölümü karanfilden oluşan kesme çiçek seralarında üretici ve ihracatçının sezonu erken kapatmak zorunda kaldığını kaydeden Yılmaz, "Zararı tahmin etmek oldukça zor ama en az 100 milyon dal çiçeğin çöpe gideceğini ve 20 milyon dolarlık zarar oluşacağını tahmin ediyoruz" dedi.

'Kredi erteleme 1 yıla çıkarılsın'

Antalya'da kesme çiçek sezonunun mayıs sonunda bittiğine işaret eden Yılmaz, destek paketinde 3 ay olarak belirlenen kredilerin ertelenme sürecinin bir yıla çıkartılması gerektiğini söyledi.

Yılmaz, "Zaten mayıs sonunda sezon bitiyor ve dolayısıyla para kazanamamış olacağız. Önümüzdeki döneme göre kredi ertelemelerinin yeniden değerlendirilmesini talep ediyoruz. Ayrıca sektöre nakit desteği de sağlanmalı" dedi.

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